В Беларуси предупредили об исчезновении интернета, телесигнала и связи. Где и когда?

Опубликовано: 06.03.2024 11:32 , Обновлено: 06.03.2024

«Белтелеком» на своем сайте опубликовал календарь технических работ в сетях связи в марте. Во время их проведения у абонентов могут пропасть доступ в интернет, телевизионный сигнал и телефонная связь. В каких частях Беларуси и в какое время это может случиться?

Ремонт плановый, успокоили в «Белтелекоме». Более того, большинство сетей будут ремонтировать либо ночью – с 00:00 до 06:00, либо в рабочее время – с 09:00 до 17:00.

По всей планете произошел масштабный сбой Интернета

Телевидение

В Минске работы пройдут 22 марта.

В Минской области возможны перебои в Борисовском, Вилейском, Дзержинском, Логойском, Минском, Солигорском, Смолевическом и Столбцовском районах.

В Брестской области телевизионный сигнал временно могут отключить в Березовском, Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Пинском, Пружанском, Столинском районах.

В Витебской области отключения заденут территории Бешенковичского, Городокского, Докшицкого, Лепельского, Лиозненского, Оршанского, Полоцкого, Россонского, Сенненского, Чашникского, Шумилинского районов.

В Гомельской области это коснется Буда-Кошелевского, Жлобинского, Рогачевского и Светлогорского районов.

В Гродненской области возможны отключения на территории Берестовицкого, Гродненского, Ивьевского, Кореличского, Лидского, Мостовского, Ошмянского, Сморгонского и Щучинского районов.

В Могилевской области отключения ТВ затронут Белыничский, Дрибинский, Горецкий, Климовичский, Кричевский, Костюковичский, Краснопольский, Могилевский, Мстиславский, Осиповичский, Хотимский и Славгородский районы.

“У меня одного такая проблема?” — Житель Бобруйска пожаловался на плохую мобильную связь. Тысячи белорусов ему ответили

Wi-Fi и связь

В Минске Услуги VPN, Ethernet и byfly будут недоступны в некоторых местах 7 марта.

На территории Минской области технические работы с интернетом не запланированы.

В Бресте и Брестском районе перебои услуг Wi-Fi и byfly ожидаются 7, 15, 19 и 26 марта. Проблемы с передачей данных будут 7 марта в Новолукомле, 14 марта – в Миорах.

В Витебске перебои возможны в эти же даты. Жители Речицкого района могут ощутить ограничения в доступе к byfly, ZALA и VPN 12 марта. А 13 марта то же самое ожидает Ельский район.

В Гродненской области 7 марта без интернета останется лишь часть Ошмянского района.

В Могилеве byfly и ZALA могут отсутствовать ночью 13 марта. А 14 марта такие же ограничения могут появиться у жителей Краснополья.

Ранее Телеграф писал, что национальный оператор услуг электросвязи «Белтелеком» занялся разработкой специального программного обеспечения для наружных камер фотофиксации, которые помогут ГАИ вычислять автомобили без техосмотра. Где планируют устанавливать такие камеры и по какому принципу они будут работать в 2024 году, рассказал директор УП “Белтехосмотр” Юрий Ленчевский.

«Фиксируют не все» — Директор «Белтехосмотра» рассказал, какие камеры вычислят авто без ТО в 2024 году