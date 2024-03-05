По всей планете произошел масштабный сбой Интернета

Опубликовано: 05.03.2024 19:37 , Обновлено: 05.03.2024

Вечером 5 марта пользователи по всему миру пожаловалисьна сбой самых крупных сервисов в Интернете. Вначале перестали работать Facebook и Instagram.

Посетители Facebook пожаловались, что их “выбрасывает” из учетных записей. А после попытки снова залогиниться соцсеть сообщает, что “Введен неверный пароль”.

[inf]По данным Downdetector, порядка 500 000 пользователей Facebook сообщили о проблемах со входом или доступом на сайт. Ещё около 50 000 сообщений о неполадках поступило миз Instagram и еще 10 000 о Facebook Messenger.

Стоит помнить, что сервис Downdetector учитывает только тех, кто пожаловался на проблемы. Значит реальное количество пострадавших, может быть значительно больше. [/inf]

Затем перебои в работе начались и у YouTube, о чем свидетельствуют данные Downdetector. Пользователи также пожаловались на нестабильную работу X (бывший Twitter), Gmail, WhatsApp, TikTok.

Затем проблемы начались и у Тelegram, сообщил сервис Downdetector. О причинах этих проблем пока не сообщалось.

В свою очередь, основатель Telegram заявил, что этот мессенджер не падал.

“Миллионы людей зарегистрировались и делились контентом в Telegram за последний час, пока Instagram и Facebook были недоступны. Интересно, что Telegram более надежен, чем эти сервисы, несмотря на то, что тратит в несколько раз меньше на инфраструктуру в расчете на одного пользователя”, - заявил основатель Telegram.

По его словам, у команде Telegram примерно в 1000 раз меньше штатных сотрудников, чем у Meta, но это не мешает быстрее запускать новые функции и внедрять инновации.

“В течение 2023 года Telegram был недоступен в общей сложности всего 9 минут из 525 600 минут за год. Это время безотказной работы на 99,999983%”, - похвалился Дуров.

Ранее Телеграф сообщил, что Йеменские хуситы повредили 3 подводных кабеля в Красном море создав перебои с интернетом в Европе и Азии.

По словам эксперта по подводным кабелям Тима Стронга из вашингтонской компании TeleGeography, нанесенные повреждения повлияли на интернет-коммуникацию между странами Европы и Азии.

Однако связаны ли эти два события, пока неясно.

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