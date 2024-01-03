«Фиксируют не все» - Директор «Белтехосмотра» рассказал, какие камеры вычислят авто без ТО в 2024 году

Опубликовано: 03.01.2024 09:13 , Обновлено: 03.01.2024

Национальный оператор услуг электросвязи «Белтелеком» занялся разработкой специального программного обеспечения для наружных камер фотофиксации, которые помогут ГАИ вычислять автомобили без техосмотра. Где планируют устанавливать такие камеры и по какому принципу они будут работать в 2024 году, рассказал директор УП "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский.

По его словам, сейчас за действующим техосмотром следят далеко не все камеры фотофиксации, установленные на дорогах Беларуси.

“Не все камеры в стране пока что фиксируют отсутствие техосмотра. Но работа в этом направлении определённо идёт”, - заявил Ленчевский в интервью порталу av.by.

Он рассказал, что детальной проработкой данного вопроса правительство поручило заняться компании “Белтелеком”, которая “является самым крупным держателем видеокамер в стране”.

“Ещё в 2022-м мы обращались к ней по вопросам взаимодействия, но только в ноябре 2023-го состоялось совещание на базе МВД. Там представители “Белтелекома” озвучили, что они начинают разработку специального ПО для того, чтобы их камеры также могли фиксировать это нарушение”, - пояснил Ленчевский.

По его словам, настроить на вычисление авто без техосмотра планируют камеры, которые установлены не только непосредственно на дорогах, но и на заправках, перекрёстках, “всех улицах”. Впрочем, принцип работы у различных видов камер отличается, пояснил руководитель “Белтехосмотра”: если более современные устройства могут отслеживать автомобили в потоке и в режиме онлайн проверять их по различным электронным базам, то более старые модели камер проверяют авто по базам только после того, как уже зафиксировали нарушение скоростного режима.

Ленчевский также пояснил, что между “Белтехосмотром” и белорусской Госавтоинспекцией действуют определённые соглашения, в рамках которых предприятие предоставляет информацию о полученных автовладельцами разрешениях на допуск к участию в дорожном движении в режиме реального времени.

По словам Ленчевского, специальную информационную систему планировалось доработать в декабре и уже в 2024 году запустить “для того, чтобы другие заинтересованные лица могли получать своевременную информацию об изменениях в регистрации ТС”.

Напомним, с 6 декабря “Белтехосмотр” ввел новый механизм переноса отметки о прохождении техосмотра. Теперь для этого необходимо писать отдельное заявление, как и прежде — оплачивать услугу по внесению изменений в ранее выданные регистрационные документы и только после этого информацию будут передавать в ГАИ. Узнали, выросли ли цены на услуги после изменения процедуры.

«Белтехосмотр» поменял правила установки отметок ТО с 6 декабря