В Беларуси объявили о начале охоты на лося, лань и оленя. За что все равно оштрафуют на Br1110?

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Опубликовано: 14.08.2023 12:22 , Обновлено: 14.08.2023

В инспекции охраны животного и растительного мира рассказали, с какого числа в Беларуси стартует сезон охоты на лося, лань и оленя. При этом есть правила, нарушив которые охотника ждет крупный штраф.

В ведомстве сообщили, что охота на этих животные стартует с 20 августа. В этот период, до 30 сентября, разрешено добывать взрослых самцов (в том числе трофейного качества), а также селекционных животных (без учета пола и возраста). Охота приурочена к началу периода размножения оленьих и проводится.

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Разрешенные способы охоты: ружейный из засады, с подхода в течение суток.

Охотиться можно: нарезным охотничьим оружием с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольным охотничьим оружием с использованием патронов, снаряженной пулей, охотничьи луки и арбалеты.

Какие и за что грозят штрафы?

В Госинспекции напомнили, что во время охоты при себе у охотника должны обязательно быть эти документы:

удостоверение на право охоты;

разрешение на хранение и ношение оружия;

квитанцию, бумажный или электронный карт-чек об уплате госпошлины за право на охоту;

охотничью путевку.

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За нарушение этих правил охотникам грозят штрафы, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность. В частности, за добычу дикого животного, не отнесенного к охотничьим или не указанного в охотничьей путевке по части 1 статьи 16.27 КоАП, охотникам грозит от 10 до 30 базовых величин (от 370 до 1 110 рублей сегодня) и конфискация ружей (или иных орудий охоты), а по статье 282 Уголовного кодекса за «незаконное перемещение (транспортировку) или разделку диких животных» охотника могут осудить на реальный тюремный срок — до трёх лет.

Также в Госинспекции напомнили о необходимо соблюдать требования правил безопасности, расписанные в главе 6 Правил охоты. За их нарушение охотникам тоже грозит ответственность (части 5 и 6 статьи 16.27 Кодекса об административных правонарушениях) — до 15 базовых штрафа (555 рублей сегодня), а при повторном нарушении в течение года – от 10 до 30 базовых штрафа (от 370 до 1 110 рублей сегодня) и лишение права на охоту.

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