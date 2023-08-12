Штраф до 1850 рублей. В МВД рассказали о "проблеме", которую все чаще создают белорусы
В МВД сообщили, что в Беларуси вдруг выявилась новая "проблема". Причиной ее стали белорусы, которые "несанкционированно" используют воздушное пространство страны с помощью "авиамоделей", т.е. маленьких беспилотников и квадрокоптеров.
“Правилами использования авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета министров от 16.08.2016 №636 определен порядок, правовые и организационные основы их использования, в том числе установлен запрет их использования (пункт 5), в том числе на высоте, превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности; общей массой более 0,5 килограмма без соответствующей маркировки авиамодели”, - сообщили в пресс-службе УВД Витебской области.
В милиции заявили, что за нарушение правил использования дронов грозит ответственность по ст.18.35 КоАП РБ:
- Нарушение правил использования воздушного пространства либо правил использования авиамоделей -
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо - до пятидесяти базовых величин.
- То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати до ста базовых величин.
На самом деле, “проблема” усугубилась после того, как в Беларуси вступили в силу 4 июня 2023 года новые правила использования беспилотников. Там ввели значительные ограничения. Какие? Читайте ниже по ссылке:
«Расставили все точки над «i»» — В Авиационной инспекции рассказали о новых правилах использования дронов в Беларуси
Тем временем, Генеральная прокуратура Беларуси в начале августа 2033 года потребовала ужесточить требования к воздушным судам сверхлегкой авиации и беспилотным летательным аппаратам.
По данным Генпрокуратуры, с начала года в Беларуси зафиксировано уже 195 нарушений правил пользования воздушным пространством, тогда как за весь прошлый год было выявлено всего 126 нарушений. Речь идёт о полётах беспилотников без разрешений в местах массового скопления людей, над промышленными объектами, полеты на незарегистрированных пассажирских лёгких воздушных судах.
Генпрокуратура потребовала ужесточить контроль за использованием беспилотников. Какие штрафы грозят белорусам?