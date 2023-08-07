Штраф до 222 рублей. В МВД рассказали, какие ножи белорусов посчитают "холодным оружием"

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Опубликовано: 07.08.2023 13:20 , Обновлено: 07.08.2023

В милиции рассказали, по каким параметрам они определяют: является нож холодным оружием или нет? Какими ножами можно пользоваться белорусам?

По словам экспертов, определить, является ли нож холодным оружием, можно по таким параметрам: длине, толщине (обуха) клинка, расположению острия по отношению к обуху (свыше 5 мм - не оружие) и наличию на рукояти защитного устройства (гарды - ограничителя) от соскальзывания руки при ударе.

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Если длина клинка превышает девять сантиметров, а “твердость свыше 25 Роквелл”, то по первым параметрам такое изделие признается холодным оружием. “При экспертизе твердость изделия определяется на специальном твердомере”, - пояснили в МВД.

Также в милиции уточнили, что холодным оружием не являются хозяйственно-бытовые и производственные (перочинные, кухонные, сапожные, садовые ножи и тому подобные) изделия, конструктивно сходные с ним.

По закону, за незаконное ношение или перевозку холодного оружия, грозит штраф в размере от двух до шести базовых величин (от 74 до 222 рублей, соответственно).

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