Узнали, где в Беларуси уже можно собирать клюкву и бруснику, а где за это пока грозит штраф

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Опубликовано: 14.08.2023 10:51 , Обновлено: 14.08.2023

В некоторых областях Беларуси уже стартовал сбор клюквы и брусники. А в некоторых за сбор этих ягод грозит штраф. Узнали, где уже можно собирать эти ягоды, а где еще нужно подождать.

По закону, собирать бруснику и клюкву можно только в определённые сроки, которые ежегодно устанавливают областные исполкомы.

Жители Брестской и Гомельской областей за брусникой могут отравляться в лес с 12 августа. Что касается клюквы, то ее сбор в этом году начнется с 9 сентября.

В Гродненской области иМогилевскойсбор брусники стартовал с 14 августа, а за можно будет идти в лес с 11 сентября.

Что касается Витебской области, то тут установлены следующие сроки сбора ягоды: бруснику можно заготавливать с 16 августа, а клюкву — с 13 сентября, написал«Гарадоцкі веснік».

Какие штрафы можно получить за сбор этих ягод?

За сбор брусники и клюквы раньше указанных сроков, а также за использование запрещенных средств или методов сбора ягод белорусам грозит штраф по статье 16.19 КоАП РБ:

до 20 базовых величин (740 рублей сегодня) — для физических лиц;

до 100 базовых (3,7 тыс. рублей) — для предпринимателей;

до 500 базовых (18,5 тыс. рублей) — для юридических лиц.

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