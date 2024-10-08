В Беларуси началась регистрация на репетиционное тестирование. Как записаться и сколько придется заплатить?

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Опубликовано: 08.10.2024 15:45 , Обновлено: 08.10.2024

В Беларуси 8 октября началась регистрация на первый этап репетиционного тестирования (РТ). Он продлится до декабря 2024 года. Узнали, как зарегистрироваться на РТ, когда пройдут второй и третий этапы и сколько стоит пройти испытание.

В Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ) рассказали, что второй этап РТ запланирован на январь - февраль 2025-го, а третий - на март - апрель. Стоимость участия в этом учебном году - 10,9 рубля за один предмет.

Каждый пункт проведения РТ составляет свой график организации тестирования. “Актуальная информация по всем доступным сеансам РТ размещается в личном кабинете участника тестирования на сайте РИКЗ”, - сообщили в институте.

[info_b]К примеру, в Белорусском государственном университете (БГУ) первый этап РТ запланировали проводить на базе Лицея им. Ф.Э. Дзержинского вуза (Минск, ул. Ульяновская, 8) и в Институте дополнительного образования БГУ (ул. Академическая, 25). Подробное расписание с предметами - по ссылке.

С полным перечнем пунктов организации и проведения РТ можно ознакомиться на сайте РИКЗ.[/info_b]

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В РИКЗ подчеркнули, что обрабатывать бланки ответов и рассчитывать результаты будут по технологии централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ). Участникам РТ при себе необходимо иметь паспорт, распечатанный пропуск, черную гелевую ручку, черновик.

Как зарегистрироваться на РТ?

Для регистрации на участие в РТ необходимо:

Зайти в свой личный кабинет на сайте РИКЗ через вкладку «РТ, регистрация», указав серию и номер документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении и пароль. В личном кабинете сделать заявку на участие в сеансе (сеансах) РТ, выбрав пункт проведения, дату и время проведения тестирования, учебный предмет и язык представления теста. Оплатить участие в РТ, используя номер лицевого счета, присвоенный участнику в момент создания личного кабинета на сайте РИКЗ.

Те, кто первый раз регистрируется для прохождения РТ, должны создать личный кабинет участника репетиционного тестирования на все том же сайте Республиканского института контроля знаний.

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В РИКЗ также представили памятку по оплате участия в испытании.

Иллюстрация: РИКЗ

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