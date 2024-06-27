Только одна "сотка". В Минобразования назвали результаты последних дней ЦЭ и ЦТ. Сколько всего "стобалльников"?

📊 Анализ

Опубликовано: 27.06.2024 16:58 , Обновлено: 27.06.2024

В четверг, 27 июня, стали известны итоги централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ), проведенных в резервные дни. Так, максимально возможный результат в сто баллов получил только один абитуриент, сдававший ЦТ. Telegraf.news посчитал, сколько всего стобалльников в этом году.

В резервные дни тестирование прошли выпускники, которые не смогли сделать это в основные дни по уважительным причинам. А еще, вероятно, целевики: буквально 11 июня Минобразования “в виде исключения” разрешило таким абитуриентам сдать испытание в “запасные” дни.

19 июня в ЦТ по 15 учебным предметам принял участие 341 человек, 21 июня - 204, а 23-го испытание прошли 177 человек. Из аудиторий за нарушения никого не удалили.

Так, обладателем стобалльного сертификата стал абитуриент, сдававший ЦТ по биологии. Один выпускник получил 99 баллов на испытании по обществоведению, еще два - 98 баллов на ЦТ по физике и химии.

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В Министерстве образования рассказали, что абитуриентам, которые сдавали ЦТ в резервные дни, сертификаты начнут выдавать 1 июля.

Всего в этом году 695 стобалльных сертификатов ЦТ: 27 мая - 55 максимальных результатов, 30-го - 26, 3 и 6 июня - 613. Получается 694, прибавляем “сотку” в резервный день - выходит 695. Всего же ЦТ сдали 71,3 тыс. человек, то есть “стобалльников” - 0,97% от общего числа сдававших в этом году.

Как сдали ЦЭ

На ЦЭ 21 июня зарегистрировались 237 человек, 23 июня - 223. При этом 26 выпускников на экзамен не пришли. Как и на ЦТ, в резервные дни ЦЭ никого из аудиторий за нарушения не удалили.

Однако здесь никто 100 баллов не получил. Только один человек набрал 98 баллов и еще двое - 96 на экзамене по математике.

27 мая на ЦЭ вышло 636 максимальных результатов, а 30-го - 469. То есть всего на ЦЭ в этом году - 1105 стобалльных сертификатов. ЦЭ в этом году сдали около 111,4 тыс. человек, то есть “стобалльников” - 0,99% от общего количества участников.

Вместе с ЦТ в этом году 1800 максимально возможных результатов.

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В Минобразования напомнили, что школьники, которых удалили с ЦЭ в основные дни за нарушения, а также те, кто не явился на испытания (в том числе в резервные дни) по объективным причинам, смогут сдать ЦЭ 19 и 21 августа. В первый день - один из профильных предметов, во второй - белорусский или русский язык.

Однако такие абитуриенты не смогут претендовать на поступление в вузы: вступительная кампания туда будет завершаться. Но можно будет подать документы в колледжи.

К слову, сегодня началась вступительная кампания в вузы для целевиков. Ранее Telegraf.news публиковал ее график для всех категорий абитуриентов и рассказывал подробно, когда и кому нести документы, на какие даты назначили внутренние экзамены в вузах и не только.

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