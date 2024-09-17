Минобразования изменило инструкцию о проведении школьных олимпиад в Беларуси. Кого позвали на допсмены?

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Опубликовано: 17.09.2024 07:50 , Обновлено: 17.09.2024

Министерство образования Беларуси изменило инструкцию о порядке проведения школьных олимпиад. Для учеников пообещали организовывать учебные смены в рамках школы олимпиадного движения, причём как очные, так и дистанционные. Все нововведения прописаны в ведомственном постановлении №107.

Согласно решению Минобразования, уже опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, готовить олимпиадные задания для второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам будет Академия образования. Она же совместно с управлениями образования облисполкомов и комитетом по образованию Мингорисполкома будет отвечать за организацию и проведение специальных учебных смен для будущих олимпиадников - в дистанционной и очной формах.

Комплексы учебных занятий и психологических тренингов пообещали организовать по следующим учебным предметам:

математика,

физика,

химия,

биология,

информатика,

астрономия,

география.

В комментарии агентству БЕЛТА консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова пояснила, что основной задачей этих учебных смен станет “выявление наиболее талантливых и способных учащихся”, которые смогут поучаствовать в республиканской и в международных олимпиадах.

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Как поучаствовать в дистанционной олимпиадной смене?

На дистанционные смены, по словам Кудояровой, смогут записаться “все желающие, даже учащиеся самой далёкой сельской школы”. Для этого необходимо будет зайти на сайт Академии образования. Там разместят электронные версии заданий для отбора на олимпиаду.

“Дети могут выполнять эти задания дома, в школе, сами, с учителями, с родителями, но все должны понимать, что дальше - на очной смене всё равно придётся отвечать за себя самостоятельно, без привлечения помощи”, - пояснила представитель профильного управления.

Разработать и разместить на сайте Академии образования задания пообещали до 19 сентября, а первую дистанционную смену запустить уже 30 сентября (продлится она по 5 октября).

Первая очная же смена должна заработать в феврале. Тех, кто пройдёт отбор, с апреля по август пообещали приглашать в Минск, чтобы проходить допобучение на базе вузов, а отдыхать - на базе детского лагеря “Зубрёнок”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что систему подготовки белорусских олипмиадников изменили ещё весной этого года. Тогда в Минобразования пояснили, что главной целью изменений является возможность подготовки будущих участников школьных олимпиад круглый год и независимо от места проживания.

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