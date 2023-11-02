В Беларуси детей решили учить налоговой грамотности с помощью шоколада. Это как?

Опубликовано: 02.11.2023 20:33 , Обновлено: 02.11.2023

Налоговые органы решили повышать налоговую грамотность белорусов с самых юных лет и использовать для этого самую желанную сладость любого ребёнка - шоколад. О совместном проекте с минской кондитерской фабрикой "Коммунарка" рассказала заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Ольга Тарасевич.

В налоговой решили “объединить приятное с полезным” и разместили на упаковке шоколада “Детские истории” специальный QR-код. Отсканировав его с помощью камеры смартфона, ребёнок сможет получить информацию о налогах в доступной и понятной каждому форме, сообщило агентство “Минск-Новости”.

Информация по ссылке представлена не только в виде текста, но и в аудиоформате. На специальном сайте детям доступны сборники сказок “В каком царстве жить хорошо”, “Царство королевы Йоки”, в том числе произведения участников конкурса “Сказка — ложь, да в ней мораль — про налог не забывай”, а также книга “Детям о налогах. Новые сказочные истории”.

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Напомним, в Министерстве образования ранее также пообещали учить белорусских школьников финансовой грамотности. Для этого по заказу Национального банка Национальный институт образования разработал целый проект, чтобы дети “получили прививку от мошенничества” и ответственнее обращались с персональными данными.

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А к концу этого учебного года в каждой школе Беларуси должны открыть военно-патриотический класс или клуб. Для этого министр образования Андрей Иванец поручил руководству школ «провести серьезною работу».

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