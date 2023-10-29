Минобразования решило сделать белорусским школьникам «прививку от мошенничества». Что это такое?

Опубликовано: 29.10.2023 13:24 , Обновлено: 29.10.2023

Мария Горбунова, руководитель коллектива ученых из Национального института образования, объяснила, как белорусских детей планируют учить финансовой грамотности в школах. По её словам, целью нового проекта, разработанного по заказу Национального банка, чтобы дети "получили прививку от мошенничества" и ответственнее обращались с персональными данными.

Как пояснила специалист, Минобразования не стало вводить в школьную программу дополнительный предмет по финансовой грамотности, а вместо этого решили “разработать матрицы финансовых компетенций школьников”, то есть тех знаний, умений, навыков, которые школьники потом могли бы применять на практике. Элементы финансовой грамотности решили “вписывать” в программу уже существующих школьных предметов.

“Каждый из них может взять на себя часть нагрузки. Так, на уроках математики школьники вполне могут научиться рассчитывать сумму скидки или время, которое потребуется, чтобы накопить определенную сумму. На уроках информатики - смогут изучить электронные инструменты для ведения личного бюджета. На уроках русского и белорусского языков можно будет приобрести опыт чтения финансовых документов, научиться анализировать рекламные материал”, - пояснила Горбунова в интервью агентству БелТА.

В Национальном институте образования убеждены, что “чем раньше начинается финансовое образование, тем лучше для детей”. В качестве примера, на который стоит ориентироваться, специалист привела Гонконг, где по её словам, основы финансового образования детей начинают закладывать с трех лет. Горбунова отметила, что целью новаций является сделать детей к моменту выпуска из школы “успешными в жизни и конкурентоспособными на рынке труда” - как в Беларуси, так и за ее пределами.

Для этого учеников младших классов предложили учить обращаться с деньгами, сравнивать цены на товары в целях экономии, использовать бонусные карты. Девятиклассников планируют научить разбираться в таких понятиях, как кредиты, страхование, ответственность за финансовые решения, предпринимательство, а в 10-11 классах - углубиться в изучение этих тем и познакомить с основами инвестирования.

“Поступательное расширение компетенций позволит подвести детей к рамке необходимых финансовых знаний для взрослых. Чтобы не было разрывов и информационных пропастей”, - заявила Горбунова.

Напомним, министр образования Андрей Иванец 26 октября заявил, что к концу учебного года в каждой школе Беларуси должны открыть военно-патриотический класс или клуб. Для этого глава ведомства поручил руководству школ “провести серьезною работу”.

Иванец объявил, что обязательно должны сделать все белорусские школы до конца учебного года