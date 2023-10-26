Иванец объявил, что обязательно должны сделать все белорусские школы до конца учебного года

Опубликовано: 26.10.2023 15:42 , Обновлено: 26.10.2023

Министр образования Андрей Иванец 26 октября заявил, что к концу учебного года в каждой школе Беларуси должны открыть военно-патриотический класс или клуб. Для этого глава ведомства поручил руководству школ "провести серьезною работу".

По словам Иванца, военно-патриотическое воспитание детям необходимо для того, чтобы “каждый молодой человек осознавал значимость своего долга и необходимости не только любить родину, но и быть готовым ее защищать во всех смыслах этого слова”. Кто-то, по мнению министра, должен делать это “на своем рабочем месте”, кто-то - “учебой в учреждении образования”, а кто-то - “выбирая профессию Родину защищать”, сообщило агентство БелТА.

Министр образования заявил, что военно-патриотическое воспитание, “музейная педагогика” - это “элементы, которые формируют целостную личность ребенка”. Влиять на формирование личности учеников он призвал не только используя “воспитательный потенциал” педагогов, но и шестой “функционал шестого школьного дня”, в рамках которого Иванец предложил ученикам не только посещать музеи, но и встречаться “с различными известными людьми и с представителями органов власти”.

“Это тоже очень важно, потому что каждый ребенок должен понимать, что мы вместе, мы все делаем одно общее дело и даже самые известные люди находятся вместе с молодежью, они доступны и готовы делиться своим жизненным опытом и своими взглядами”, - пояснил министр.

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Напомним, Министерство образования Беларуси пообещало в этом учебном году не менять подход к организации шестого учебного дня. Как и в предыдущие годы, руководители школ могут планировать расписание шестого учебного дня с учетом нужд учеников: для учащихся 9-11 классов организуют факультативные занятия, для одаренных и талантливых детей — стимулирующие занятия, для слабоуспевающих — поддерживающие занятия. Именно по субботам, как правило, в школах организуют занятия военно-патриотических клубов.

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При этом заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова в начале учебного года заявила, что на законодательном уровне «обязанность посещать мероприятия шестого школьного дня не установлена», хотя администрация школы имеет право проводить их по расписанию в субботу.