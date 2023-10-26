Telegraf.news
ru

Иванец объявил, что обязательно должны сделать все белорусские школы до конца учебного года

Иванец объявил, что обязательно должны сделать все белорусские школы до конца учебного года
Подпишитесь на Телеграф:

Министр образования Андрей Иванец 26 октября заявил, что к концу учебного года в каждой школе Беларуси должны открыть военно-патриотический класс или клуб. Для этого глава ведомства поручил руководству школ "провести серьезною работу".

По словам Иванца, военно-патриотическое воспитание детям необходимо для того, чтобы “каждый молодой человек осознавал значимость своего долга и необходимости не только любить родину, но и быть готовым ее защищать во всех смыслах этого слова”. Кто-то, по мнению министра, должен делать это “на своем рабочем месте”, кто-то  - “учебой в учреждении образования”, а кто-то - “выбирая профессию Родину защищать”, сообщило агентство БелТА.

Министр образования заявил, что военно-патриотическое воспитание, “музейная педагогика” - это “элементы, которые формируют целостную личность ребенка”. Влиять на формирование личности учеников он призвал не только используя “воспитательный потенциал” педагогов, но и шестой “функционал шестого школьного дня”, в рамках которого Иванец предложил ученикам не только посещать музеи, но и встречаться “с различными известными людьми и с представителями органов власти”.

“Это тоже очень важно, потому что каждый ребенок должен понимать, что мы вместе, мы все делаем одно общее дело и даже самые известные люди находятся вместе с молодежью, они доступны и готовы делиться своим жизненным опытом и своими взглядами”, - пояснил министр.

Как белорусские школьники будут учиться по субботам? В Минобразования пообещали не менять подход с 1 сентября

Напомним, Министерство образования Беларуси пообещало в этом учебном году не менять подход к организации шестого учебного дня. Как и в предыдущие годы, руководители школ могут планировать расписание шестого учебного дня с учетом нужд учеников: для учащихся 9-11 классов организуют факультативные занятия, для одаренных и талантливых детей — стимулирующие занятия, для слабоуспевающих — поддерживающие занятия. Именно по субботам, как правило, в школах организуют занятия военно-патриотических клубов.

Должны ли дети ходить в школу по субботам и что делать, если жарко в «обязательном элементе формы»? Минские чиновники пояснили правила

При этом заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова в начале учебного года заявила, что на законодательном уровне «обязанность посещать мероприятия шестого школьного дня не установлена», хотя администрация школы имеет право проводить их по расписанию в субботу.

Темы: