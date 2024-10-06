В Беларусь пришли первые заморозки. Когда ждать окончательного «погружения в глубокую осень»?

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Опубликовано: 06.10.2024 08:40 , Обновлено: 06.10.2024

В ночь на воскресенье, 6 октября, в Беларуси зафиксировали первые заморозки в этом осеннем сезоне. Значит ли это, что уже пора доставать с дальних полок шерстяные свитера и тёплые шарфы и когда белорусам ждать окончательного «погружения в глубокую осень»? Посмотрели, какой прогноз дали синоптики на предстоящую неделю, с 7 по 13 октября.

Первые отрицательные температуры зафиксировали минувшей ночью в воздухе на высоте 2 метров на самой северной белорусской метеостанции в Езерище Витебской области. Там датчики зафиксировали -0,1°С.

Скриншот с сайта Белгидромета тг-канала "Метеовайб"

Впрочем, судя по данным Белгидромета, это пока единичный случай и в целом даже ночные температуры продолжают оставаться в плюсе, выше климатической нормы. Так, к 6:50 воздух в Гомельском Брагине прогрелся до +12,6°С.

Скриншот интерактивной карты Белгидромета

Максимальная дневная температура воздуха накануне также по всей стране оставалась в плюсовом диапазоне: от +9,6°С на Гродненщине до +13°С на Брестчине и Гомельщине.

Скриншот с сайта Белгидромета тг-канала @nadvorie

Какую погоду в Беларуси ждать с 7 по 13 октября?

Оперативный прогноз синоптиков Белгидромета свидетельствует о том, что такая же погода сохранится в первые дни грядущей недели. В понедельник, 7 октября , под влиянием “неустойчивых воздушных масс северного происхождения” сформируется облачная погода, с кратковременными дождями и утренними туманами, порывистым ветром, но плюсовой температурой на протяжении всех суток: от +4.. +10°С ночью до +7..+14°С днём.

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Во вторник, 8 октября , Беларусь окажется во власти области повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ератковременные дожди, согласно информации Белгидромета, в этот день можно ждать лишь в Могилёвской и Гомельской областях. Ночные температуры будут чуть ниже -от +2°С до +8°С, а днём останутся в диапазоне +10.. +16°С, в Брестской области - до +18°С .

При этом, как отметил белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире гостелеканала ОНТ, на следующей неделе октябрь начнёт “медленно, в щадящем режиме золотой осени погружать нас в глубокую осень”. По его словам, среднесуточная температура всю следующую неделю будет держать на 2…5°С выше климатической нормы, а в начале второй половины недели на погоду повлияют новые атмосферные фронты, связанные с циклоном, центр которого находится над Балтийским морем.

Кратковременные дожди с умеренным ветром специалист пообещал жителям большинства районов страны. При этом холоднее пока не станет ни ночью, ни днём: ночная температура составит от +10°С до +16°С, дневная в четверг, 10 октября, от +12°С до +18°С, в пятницу, 11 октября , от +13°С до +18°С.

По предварительным прогнозам, следующие выходные, 12-13 октября , выдадутся умеренно дождливыми, с ночными и утренними туманами, из-за которых видимость на дорогах может снижаться до 500 метров. Ночная температура, по словам Рябова, продолжит оставаться в диапазоне +6.. +12°С, дневная в субботу - до +11.. +16°С, в воскресенье - до +13°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, этот сентябрь стал самым тёплым сентябрём за всё время метеорологических наблюдений в Беларуси. Синоптики спрогнозировали, как долго в Беларуси будет сохраняться такая “положительная аномалия” и когда температура вернётся к климатической норме.

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