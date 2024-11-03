В Беларусь пришёл «арктический холодок» с мокрым снегом. Когда ждать потепления до +12°C?

Опубликовано: 03.11.2024 11:33 , Обновлено: 03.11.2024

Синоптики озвучили предварительный прогноз на предстоящую неделю, с 4 по 10 ноября. Судя по их данным, "арктический холодок", который принёс в Беларусь в эти выходные первый мокрый снег и шквалистый ветер, задержится у нас не надолго и вскоре белорусов ждёт потепление. Узнали, когда и где воздух вновь прогреется до комфортных +12°C.

Авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie показали для наглядности карту температуры воздуха на высоте 1,5 км, по которой видно, что “арктический холодок” к утру воскресенья, 3 ноября, “долетел почти до Турции”.

Причём холоднее всего, судя по оперативным данным Белгидромета, минувшей ночью было в Брестской области - именно там, а точнее, в районе Дрогичина, зафиксирован самый низкий ночной максимум: -2,8°C.

Судя по краткосрочному прогнозу ведомства, в ближайшие два дня ночные заморозки будут только усиливаться: если в понедельник, 4 ноября , ночью ожидается температура в диапазоне от -1°С до +5°С, то уже во вторник, 5 ноября , уже от -5°С до +1°С. Дневная температура в эти дни будет держаться на одном уровне - от 0°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу Беларуси.

Синоптики Белгидромета предупредили, что из-за фронтальных разделов, смещающихся с Финляндии, в ближайшие два дня по стране всей стране возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами на дорогах будет образовываться гололедица., в понедельник ещё сохранится местами сильный порывистый ветер.

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Какой будет погода на длинные ноябрьские выходные?

В свою очередь белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире гостелеканала ОНТ традиционно озвучил свой предварительный прогноз на всю следующую неделю. По его словам, уже в начале второй половины недели белорусов ждёт заметное потепление, поскольку в страну начнёт поступать область высокого атмосферного давления. С её приходом прекратятся дожди и мокрый снег, утихнет порывистый ветер, а температура не будет опускаться ниже нуля даже по ночам и будет держаться в диапазоне от +1 до +7°C.

Столь же комфортную погоду спрогнозировал Рябов и на длинные ноябрьские выходные:

в четверг, 7 ноября, днём воздух прогреется до +9.. +12°C,

в пятницу, 8 ноября - от +6 до +10°C,

в субботу, 9 ноября - от +6 до +11°C,

в воскресенье, 10 ноября, – до +11°C.

Ранее Telegraf.news рассказал, как будут работать на длинных ноябрьских выходных амбулатории, поликлиники, больницы, а также государственные аптеки. В некоторых случаях работу медучреждений не только не прекратят в выходные, но, наоборот, усилят за счёт дежурных.

Как будут работать больницы, поликлиники и аптеки на длинных ноябрьских выходных. Минздрав опубликовал график