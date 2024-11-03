Улетевшие теплицы, повреждённые авто и тысячи домов без света. МЧС Беларуси и энергетики показали последствия сильного ветра

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Опубликовано: 03.11.2024 08:38 , Обновлено: 03.11.2024

Белорусские энергетики и спасатели отчитались о последствиях шквалистого ветра, обрушившегося на страну в эти выходные. Ветер не только валил деревья на линии электропередач (ЛЭП), оставляя людей без света, но и срывал крыши с домов и построек, а в Борисовском районе унёс целую теплицу, которую специалистам в итоге пришлось снимать с ЛЭП.

С пятницы по всей Беларуси установилась очень ветреная погода. В субботу, 2 ноября, многие деревья не выдерживали порывов шквалистого ветра, скорость которых порой достигала 24 м/с (это почти 87 км/ч), из-за чего энергетики зафиксировали десятки обрывов линий электропередач, а в сотрудникам МЧС пришлось убирать упавшие деревья и с неудачно припаркованных авто, и с крыш частных домов и сельхозпостроек.

Скорость ветра в Беларуси 2 ноября

Больше всего, согласно данным энергетиков, досталось Витебской и Минской областям. Только в Минской области без света в субботу осталось более 130 населенных пунктов. В среднем, по данным Минэнерго, без света людям приходилось сидеть не меньше двух часов - оперативно устранять последствия позволило то, что службы заблаговременно перевели на усиленный режим работы.

Судя по фотографиям, которыми поделились филиалы Минэнерго Минщины, Брестчины, Витебщины, Гродненщины, специалистам ведомства в эти дни пришлось решать самые разные задачи — даже снимать унесенные ветром теплицы с опоры ЛЭП. Такой инцидент произошёл в Борисовском районе Минской области.

О восстановлении электроснабжения во всех пострадавших населенных пунктах Министерство энергетики отчиталось поздно вечером 2 ноября.

“Завершены основные работы по уборке упавшей на провода растительности, устранению обрывов линий электропередачи и замене поврежденных опор”, - рассказали в ведомстве.

Фото последствий разгула стихи опубликовали и энергетики, и спасатели. Так, в Брестском областном управлении МЧС сообщили, что ветром в деревнях Сороцни и Вавуличи Дрогичинского района были повреждены кровли двух молочно-товарных ферм, принадлежащих ОАО “Липникский”.





















































О силе ветра можно судить и по многочисленным видео, которыми белорусы делились в эти дни в соцсетях. Например, на парковке одного из магазинов в Минске ветер устроил импровизированные “гонки продуктовых тележек”, а

“У меня собакачуть не улетела.. такой ветрище…” - поделились впечатлениями от непогоды зрители под одним из видео.

Между тем, синоптики Белгидромета предупредили, что ветреная погода сохранится ещё как минимум сутки: оранжевый уровень опасности на 3 ноября объявили для четырёх областей:

Минской,

Гродненской,

Могилёвской,

Витебской.

По данным синоптиков, днём на большей части территории страны западный ветер усилится до 15-20 м/с (до 72 км/ч). В Минске усиление ветра до 15-18 м/с (то есть до 65 км/ч) ожидается во второй половине дня.

Ранее Telegraf.news рассказал о рекомендациях МЧС в такую непогоду. Спасатели рекомендовали белорусам при усилении ветра воздержаться от поездок по городу и по возможности остаться в квартире или на работе, а тем, кому не избежать вылазки на улицу - соблюдать меры предосторожности.

В Беларуси ветер оставил без света более 150 городов и деревень. Чего ждать в ближайшие сутки?