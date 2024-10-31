Как будут работать больницы, поликлиники и аптеки на длинных ноябрьских выходных. Минздрав опубликовал график

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Опубликовано: 31.10.2024 12:15 , Обновлено: 31.10.2024

В Министерстве здравоохранения 31 октября рассказали, как будут работать на длинных ноябрьских выходных амбулатории, поликлиники, больницы, а также государственные аптеки. В некоторых случаях работу медучреждений не только не прекратят в выходные, но, наоборот, усилят за счёт дежурных.

Так, амбулатории, поликлиники, поликлинические отделения больниц и республиканских научно-практических центров (РНПЦ), организации службы крови, санитарно-эпидемиологические организации, а также аптеки, организации медтехники и организации особого типа на ноябрьских выходных будут работать по следующему графику:

7 ноября - по рабочему графику праздничного дня;

8 ноября - по рабочему графику субботнего дня;

9 ноября - по рабочему графику субботнего дня;

10 ноября - по рабочему графику выходного дня;

16 ноября - по графику обычного рабочего дня.

А вот в больницах и РНПЦ решили не переносить рабочую пятницу 8 ноября на 16 ноября. Как следствие, эти медучреждения будут работать по следующему графику:

7 ноября - по рабочему графику праздничного дня;

8 ноября - по графику обычного рабочего дня;

9 ноября - по рабочему графику субботнего дня;

10 ноября- по рабочему графику выходного дня;

16 ноября - по рабочему графику субботнего дня.

В Минздраве поручили усилить работу амбулаторий и поликлиник, а также приемных отделений больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации на время длинных выходных. Там поручили организовать дежурства “наиболее квалифицированных специалистов”, а также ввести дополнительные дежурства врачей-специалистов - “с учетом складывающихся объемов медицинской помощи”, а также эпидемиологической ситуации.

Что же до службы скорой помощи, её на время длинных выходных традиционно пообещали перевести в режим повышенной готовности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре белорусов ждёт чуть больше выходных, чем обычно. Из-за того, что в этом году День Октябрьской революции, который в нашей стране объявлен официальным праздничным днём, выпадает на четверг, правительство разрешило сделать выходным и пятницу, 8 ноября. В результате у многих белорусов будет четыре выходных подряд. Однако, выходную пятницу придётся отработать – её перенесли на субботу, 16 ноября.

Совмин устроил белорусам 4 выходных подряд в ноябре. Когда придется отрабатывать?