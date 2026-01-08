В Беларусь идёт настоящий снежный шторм до 88 км/час. ГАИ напомнила о "ловушках" на дорогах

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Опубликовано: 08.01.2026 11:59 , Обновлено: 08.01.2026

На Беларусь надвигается настоящий снежный шторм. Белгидромет предупредил об усилении ветра, порывы которого могут достигать 88 км/час, а в ГАИ напомнили о "зимних ловушках" на дорогах - и речь не только о внезапных порывах ветра и снежных метелях.

Утром 8 января Белгидромет выпустил обновлённое “оранжевое” предупреждение сразу на два дня. По прогнозам государственных синоптиков, уже днём Гомельщину накроют сильные снегопады, что сильно осложнит ситуацию на дорогах. Из-за сильных порывов ветра (15-20 м/с) высока вероятности образования снежных заносов, так что тем, кто сегодня садится за руль, нужно соблюдать особую осторожность.

Увы, одной лишь Гомельской областью “оранжевая” непогода не ограничится. Согласно оперативному прогнозу, в пятницу, 9 января, метели ожидаются на большей части территории страны. Причём ветер будет только усиливаться: ночью его порывы местами могут достигать 24 м/с (что в пересчёте равнозначно 86,4 км/ч).

В двух регионах Беларуси объявили красный уровень опасности — «Поднимаем всю резервную технику»

[inf]Скорость ветра 24 м/с, согласно шкале Бофорта, соответствует 9 баллам и классифицируется как шторм. При ветре такой силы гнутся большие деревья, ломаются ветки и с крыш срывает черепицу и шифер. Увеличение скорости ветра ещё на доли - до 24,5 м/с - повышает угрозу до 10 баллов, что соответствует сильному шторму и, считается, может привести к более значительным разрушениям.[/inf]

Обновлено С 21:00 8 января до 9:00 9 января Белгидромет объявил красный уровень опасности в двух регионах Беларуси Гомельской и Могилёвской областях.

В двух регионах Беларуси объявили красный уровень опасности — «Поднимаем всю резервную технику»

Как подготовиться к снежному шторму водителям?

В Госавтоинспекции предупредили, что такие погодные условия способствуют возникновению многочисленных “зимних ловушек” на дорогах, к которым следует быть готовым водителям. В идеале, как советуют и в ГАИ, и в МЧС, в ближайшие дни отказаться от необязательных поездок на личном транспорте, а при необходимости выехать в город - пересесть на общественный транспорт.

Если же сесть за руль вынуждают жизненные обстоятельства, нужно подготовить к поездке в метель и свой автомобиль, тщательно проверив его техническое состояние, и себя самого, в том числе психологически.

В ГАИ не перестают твердить о том, что водителям жизненно необходимо перестроиться на “зимний” стиль вождения. На практике это значит замедлиться и выбирать максимальную скорость, ориентируясь не на дорожные знаки, а на состояние дорожного покрытия, и проявлять повышенное внимание обстановке на дороге, готовясь в любую минуту встретить ту саму “зимнюю ловушку”.

Под ними в ГАИ понимают скрытые угрозы, которые существенно повышают риски ДТП зимой:

снежные накаты и колея - это такие участки дороги, где снег шинами укатан до ледяной корки. Попав на такой участок, можно полностью потерять контроль над машиной, поэтому рекомендуется не делать резких движений и стараться плавно выйти из колеи под небольшим углом;

снежные валы у обочин, которые опасны не только сами по себе из-за повышения риска заноса, но и тем, что под ними скрывается - невидимые под снегом бордюры, камни или, наоборот, глубокая колея;

брошенные у обочины машины. Во время снежного бурана такие “брошенки” часто на какое-то время превращаются в единый снежный сугроб. Мало того, что их самих не видно и можно зацепить как минимум по касательной, так они ещё и ухудшают обзор другим водителям, особенно на перекрёстках и у выездов со дворов. Это однозначно место для повышенного внимания водителя.

























Напомним, что помимо метелей грядущий снежный циклон сулит белорусам и существенное похолодание. По расчётам Белгидромета, в ближайшие выходные можно ожидать ночных морозов до -18°С , а европейская прогностическая модели ЕСМWF к середине следующей недели (примерно 15-16 января) рисует нам все -30°С, а по северо-востоку - до -37°С .

В Беларусь идёт «родственник» Хавьера и -37°C. Когда?