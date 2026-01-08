В двух регионах Беларуси объявили красный уровень опасности - "Поднимаем всю резервную технику"

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Опубликовано: 08.01.2026 12:18 , Обновлено: 08.01.2026

Власти Гомельской области сообщили, что на 9 января в регионе объявлен красный уровень опасности - самый высокий. Аналогичное предупреждение выдали в Могилевской области. Он связан с наступлением штормовой погоды (без преувеличения - по шкале Бофорта).

“9 января ожидаются сложные погодные условия: ночью во многих районах области и в Гомеле очень сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15-20 м/с”, - сообщили в Гомельоблгидромете.

В связи с наступлением шторма во всех районах Гомельской области поручено в течение дня провести учения по использованию дополнительной техники для уборки снега.

«Поднимаем всю резервную технику, которая есть помимо ЖКХ и дорожных служб у предприятий. Основная задача на данный момент – убрать снег со дворов, малых проездов, улиц, с площадок у социальных объектов. На трассах при условии обильных осадков расчистка должна проходить каждые полтора часа. Необходимо также оперативно реагировать на обращения жителей малых населенных пунктов в случае экстренных ситуаций», – дал поручения глава облисполкома Иван Крупко.

Напомним, что практически по всей Беларуси на пятницу объявили о высокой вероятности опасных погодных явлений. Это и ветер, и метели, и понижение температуры.

По юго-востоку страны (Гомельская область) на 8 января и ночь с четверга на пятницу, 9 января, Белгидромет предупредил об оранжевом уровне опасности. Синоптики ожидают сильный снег, метель, снежные заносы, у усиление ветра порывами 15-20 м/с (7-8 баллов по шкале Бофорта).

Уже 9 января (пятница) на большей части территории Беларуси ожидаются сильный снег, а ветер местами до 24 м/с (9 баллов). Ночью по юго-востоку местами “очень сильный снег”.

Что значит такая скорость ветра

Шкала Бофорта — это 12-балльная градация для оценки силы (скорости) ветра по его действию на наземные объекты. Она была разработана в 1806 году английским адмиралом Фрэнсисом Бофортом и широко используется в метеорологии, особенно в сводках для населения до сих пор.

Согласно ей, ветер порывами 15-20 м/с - это 7 баллов (крепкий ветер) и 8 баллов (очень крепкий ветер). При такой силе качаются стволы деревьев, а идти против ветра трудно. Может ломать ветви и сучья деревьев. В условиях снегопада это приводит к сильной метели и значительному ухудшению видимости и образованию снежных заносов на дорогах.

Что касается скорости ветра до 24 м/с, то по шкале Бофорта это уже 9 баллов (настоящий шторм). Такой Ветер может срывать шифер с крыш, ломать отдельные деревья или их верхушки. В сочетании со снегом возникает исключительно сильная метель, снежные бураны, опасность для инфраструктуры и транспорта.

У МЧС Беларуси уже на 8 января предупредили об опасности обрыва линий связи и электропередач, отключения электрических подстанций, а значит и электроэнергии в населенных пунктах. Спасатели не исключили: