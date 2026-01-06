В Беларусь идёт «родственник» Хавьера и -37°C. Когда?

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Опубликовано: 06.01.2026 08:51 , Обновлено: 06.01.2026

На Беларусь надвигается южный циклон, который уже частично парализовал соседние Литву и Польшу. Синоптики уже окрестили его "далёким родственником знаменитого Хавьера" - мощного снежного циклона, который пронёсся по Европе в марте 2013 года. Значит, белорусам следует готовиться к высоченным сугробам в ближайшие дни? Увы, не только с ним.

Южный циклон оказался настолько активным, что специалистам приходится каждые несколько часов корректировать свои прогнозы. Для Беларуси они, увы, только ухудшаются.

Достаточно взглянуть на соседние Литву с Польшей, чтобы примерно представить, что ждёт белорусов в ближайшие дни. А там в отдельных районах уже готовятся объявить чрезвычайное положение, чтобы справиться с последствиями непогоды. Так, по данным LRT, в западной Литве снежная буря практически парализовала жизнь - коммунальщики просто не успевают расчистить дороги от снега.

В некоторых местах высота снежного покрова уже превышает 1 метр, только за последние три дня местами выпало до 50 см снега. По словам местных жителей, кое-где дороги превратились в туннели - на более тщательную расчистку территорий у коммунальных служб просто не хватает средств и времени.

Значительное ухудшение дорожной обстановки из-за снежных заносов спрогнозировали и белорусам. Уже сегодня в Гомельской области Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного снега. По расчётам ведомства, снегопад в регионе продлится с 9:00 6 января до 21:00 6 января. На остальной территории страны пока действует жёлтый уровень метеоопасности.

Но нынешний циклон, по мнению специалистов профильного Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, окажется лишь предтечей ещё более суровой непогоды. Обострения ситуации, согласно их расчётам, белорусам стоит ждать после православного Рождества - 8-9 января, когда, по данным последнего обновления модели ЕСМWF, на юго-восток Беларуси обрушится месячная норма осадков.

“Если два циклона 6 и 7 января могут суммарно принести около 7-13 см снега, то циклон 8-9 января может увеличить высоту снежного покрова на 20-30 см! А суммарное количество осадков до конца недели может достичь местами на юго-востоке почти 50 см, а это 1,5 месячные нормы осадков!” - сделали неутешительный прогноз специалисты.

Но и это ещё не всё метеонапасти, которые ждут белорусов на этой неделе. Этот же мощный южный циклон, по словам экспертов, 8-9 января откроет дорогу волне арктического холода с севера европейского континента. В результате двадцатиградусные морозы, которыми сейчас “наслаждаются” многие европейцы, дойдут и до нас.

Более того, согласно последнему обновлению европейской прогностической модели ЕСМWF, к середине следующей недели (примерно 15-16 января), морозы только усилятся. Центральным регионам страны модель рисует до -30°С, а по северо-востоку - до -37°С .

“Конечно же вероятность этого события совсем небольшая, но она уже имеется. Будем наблюдать”, - сделали важную оговорку специалисты.

Кстати, столь суровые погодные условия эксперты европейского сайта Severe Weather Europe связывают с процессами, происходящими с полярным вихрем — широко распространенной системой низкого давления в стратосфере, состояние которой влияет на погодные условия. По мнению специалистов, еврпоейский континент будет подвержен суровым зимним условиям как минимум до середины января.

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