В Администрации Лукашенко рассказали, куда пустят 1,5 млн кубов поваленного бурей леса

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Опубликовано: 18.07.2024 08:08 , Обновлено: 18.07.2024

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой 17 июля рассказал, куда пустят поврежденный бурей лес. По предварительным оценкам Минлесхоза, в пострадавших от разгула стихии предстоит убрать порядка 1,5 млн кубометров древесины.

“Эти 1,5 млн кубометров древесины будут очень чётко разделены по сегментам промышленной переработки и по объектам отопления области, использующим местные виды топлива”, - процитировало главу Администрации госагентство БЕЛТА.

По словам Крутого, в первую очередь эту древесину будут использовать в качестве строительных и пиломатериалов в восстановительных работах на сельскохозяйственных объектах, непосредственно пострадавших от стихии, например, для ремонта и восстановления кровли, снесённой штормовым ветром, ремонта технических и производственных помещений. Аналогичным образом помочь со стройматериалами власти пообещали и одиноким старикам и “гражданам социально уязвимых категорий”, чьи жилища также сильно пострадали из-за бури.

В настоящее время в пострадавшие регионы перебрасывают высокопроизводительную спецтехнику и рабочую силу и, по словам Крутого, “в принципе система в отрасли налажена”.

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Представитель президентской Администрации не исключил, что восстановительные работы затянутся до конца года и назвал первостепенную задачу - спасти деловую древесину и не допустить ее порчи в условиях установившейся по всей Беларуси жары.

Часть “ураганной” древесины, по словам Крутого, будет направлена на Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат для производства целлюлозы. Свои заявки на древесину также могут направлять в лесхозы и другие нуждающиеся в ней предприятия.

Масштаб проблемы наглядно продемонстрировали в Минлесхозе, специалисты которого в настоящее время продолжают оценку состояния лесов с воздуха.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ВвМинистерстве лесного хозяйства Беларуси призвали белорусов не ходить в леса ближайшие две-три недели. Ограничения связаны как с большим количеством бурелома из-за обрушившегося на разные области страны шторма 13 и 14 июля, так и с непростой пожароопасной обстановкой в лесах.

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Само же ведомство на какое-то время полностью отменило все культурно-массовые мероприятия в отрасли. Министр лесного хозяйства Александр Кулик заявил, что “всю энергию” в ближайшие несколько недель белорусские лесхозы обязаны направить на устранение последствий шторма.

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