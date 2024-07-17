В Минтруда пообещали разовые выплаты белорусам, пострадавшим от непогоды. Но не всем

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Опубликовано: 17.07.2024 12:07 , Обновлено: 17.07.2024

В Министерстве труда и соцсзащиты рассказали о том, кто из белорусов, пострадавших от серьёзной непогоды, может рассчитывать на материальную поддержку государства. Единовременные выплаты пострадавшим положены не всем. Вот какие критерии должны соблюсти те, кто хочет получить разовое пособие.

Как отметили в Минтруда, в первую очередь работники органов социальной защиты оказывают помощь, тем, “кто по объективным причинам остро в ней нуждается” - одиноким пожилым людям и инвалидам.

Однако, не только они могут претендовать на единовременное социальное пособие, а любая семья, оказавшаяся по объективным причинам в “трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность”

[info_b]Под “трудной жизненной ситуацией” в Минтруда понимают ситуацию, когда “нормальная жизнедеятельность семьи” нарушена объективными обстоятельствами, с которые сложно справиться самостоятельно, в том числе, в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу в результате:

стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций непреодолимой силы,

противоправных действий других граждан.[/info_b]

При этом главным критерием оказания материальной помощи из средств бюджета в данном случае будет среднедушевой доход семьи. По закону он должен быть ниже 150% бюджета прожиточного минимума.

Как пояснили в Минтруда, на единовременные выплаты смогут рассчитывать те, у кого доход в месяц на одного члена семьи не превышает 628,1 рубля . Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местный территориальный центр соцобслуживания населения.

[info_b]По данным Минтруда, размер единовременного соцпособия может варьироваться в зависимости от сложности жизненной ситуации, в которой оказалась семья, но оно не может превышать 10-кратный размер БПМ. Таким образом, максимально возможная сумма разовых выплат на сегодняшний день составляет 4067,4 рублей .[/info_b]

При этом помощь пострадавшим в пределах этой суммы могут оказать не только деньгами, но и в другой материальной форме. Решение о выделение адресной помощи, её формах, размерах и периоде предоставления принимает специальная комиссия при местных исполкомах. Причём рассмотреть заявление на помощь они обязаны в течение 5 рабочих дней.

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