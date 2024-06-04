Совмин изменил тарифы на услуги нотариусов. Сколько придётся платить белорусам за отмену завещания или сделки?

Опубликовано: 04.06.2024 12:23 , Обновлено: 04.06.2024

Совет министров Беларуси скорректировал тарифы на некоторые нотариальные действия и услуги правового и технического характера нотариусами. Соответствующее постановление №385 от 29 мая 2024 года во вторник, 4 июня, было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Помимо того, что в документе прописали новые тарифы на некоторые нотариальные действия, ранее не фигурировавшие в скорректированном постановлении, правительство также изменило Положение о порядке внесения данных в единую электронную систему учета нотариальных действий и наследственных дел, составе вносимых сведений, а также о порядке предоставления данных из этой системы.

Так, в перечне нотариальных тарифов появились следующие тарифы:

за удостоверение распоряжения об отмене завещания - 100% базовой величины,

за удостоверение отмены согласия на совершение сделки- 30% базовой величины.

[info_b]Кроме того, в документе подробнее расписали тарифы по некоторым нотариальным сделкам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С деталями и прочими нововведениями можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что некоторым белорусским пенсионерам в ближайшее время, вероятно, придётся обратиться к нотариусам. В противном случае они не смогут продолжать получать гарантированные государством ежемесячные выплаты. Всё из-за грядущих нововведений в вопросах соцобслуживания и социальных выплат, которые заработают с 1 июля.

Белорусских пенсионеров обяжут обращаться к нотариусу? Вот почему это придётся сделать