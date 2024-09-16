УК, пенсии военным и не только. Сергеенко рассказал, что хотят изменить в белорусских законах осенью

Опубликовано: 16.09.2024 08:35 , Обновлено: 16.09.2024

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко рассказал, какие законопроекты белорусские депутаты планируют рассматривать на осенней сессии нижней палаты белорусского парламента. Она стартует уже во вторник, 17 сентября. По словам Сергеенко, основные акценты будут сделаны на "вопросы социальной защиты населения".

Выступая в эфире гостелеканала ОНТ, Сергеенко сообщил, что депутаты, в частности, планируют рассматривать законопроект “Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности”, внесённый в августе президентом. В числе прочего он предусматривает изменения Кодекса об уголовной ответственности, что, по словам Сергеенко, позволит “дифференцировано квалифицировать конкретные составы преступлений”, а также вводить “альтернативные сроки наказания”.

[info_b]Согласно информации Администрации президента, в смягчить наказания для “устранения дисбаланса в санкциях” предложили по 65 уголовным статьям, дополнив их “альтернативными видами”, например, арестом и ограничением свободы.[/info_b]

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Несколько законопроектов, по словам председателя Палаты представителей, будет касаться занятости населения и пенсионного обеспечения военнослужащих. Ещё один блок рассматриваемых вопросов - об особенностях выдачи кредитов и банковских займов. В частности речь пойдёт о возможном предоставлении отсрочки выплат по кредитам физическим лицам, если те попали в “сложную жизненную ситуацию”.

[info_b]Напомним, ранее в Национальном банке Беларуси выступили с предложением обязать банки и микрофинансовые организации предоставлять заемщику, который попал в сложную жизненную ситуацию, отсрочки платежа на срок от трех месяцев.[/info_b]

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По словам Сергеенко, все вопросы, вынесенные на рассмотрение депутатов в рамках осенней сессии, призваны “улучшить жизнь” белорусов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в законопроекте “Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности”, внесенном президентом Беларуси, на рассмотрение депутатов, среди прочих нововведений предлагается изменить статью 33 Уголовного кодекса (УК), она перечисляет преступления, ответственность за которые появляется по требованию. В случае, если законопроект будет одобрен, в Беларуси не будет уголовного наказания для виновников ДТП с тяжкими телесными повреждениями. Но только в одном случае.

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