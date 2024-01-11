Верховный суд предложил ввести в Беларуси альтернативное наказание вместо лишения свободы

Опубликовано: 11.01.2024 14:01 , Обновлено: 11.01.2024

Некоторые статьи Уголовного кодекса Беларуси планируется дополнить альтернативным видом наказания, которое призвано в отдельных случаях заменить лишение свободы. Нововведения 11 января, после совещания у президента, анонсировал председатель Верховного суда Валентин Сукало.

По словам Сукало, альтернативное тюрьме наказание может быть предусмотрено для тех, что совершил “менее тяжкое” и “ненасильственное” преступление. Это, как полагает председатель Верховного суда, позволит устранить существующий сейчас “дисбаланс между нормами уголовного законодательства”, передало издание sb.by.

“Мы приходим к выводу, что эти санкции нуждаются в корректировке. В первую очередь для того, чтобы ввести альтернативные лишению свободы виды наказания.”, - подчеркнул Сукало.

Он пояснил, что в настоящее время Уголовным кодексом Беларуси, который действует уже 24 года, предусмотрены в общей сложности десять видов уголовного наказания. По степени тяжести лишение свободы, по его словам, занимает седьмое место, а введение дополнительной альтернативы тюремному заключению существенно облегчит, в том числе, и работу судов “по определению справедливого вида наказания”.

“Когда в санкциях за менее тяжкие и ненасильственные преступления нет ничего, кроме лишения свободы, судам очень сложно соблюдать такие принципы, как соразмерность, индивидуальность и справедливость. Для того, чтобы облегчить работу судов, Верховный Суд предложил скорректировать эти санкции, предусмотреть в них обязательные альтернативные лишению свободы виды наказания”, - рассказал Сукало.

Заниматься разработкой нововведений и пересмотром действующих санкций, по его словам, будет специальная рабочая группа, а предложения по корректировке Уголовного кодекса в Верховном суде пообещали подготовить “в ближайшее время”.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко 11 января поручил уполномоченным ведомствам, включая МВД, “подойти нетрадиционно” к вопросу амнистии, запланированной на 2024 год, и “перелопатить” Уголовный кодекс.

Лукашенко поручил МВД «нетрадиционно» провести амнистию в Беларуси и «перелопатить» Уголовный кодекс