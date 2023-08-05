"Угроза торнадо и ливней" - Синоптики рассказали, когда Беларусь накроет циклон, затопивший Словению

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Опубликовано: 05.08.2023 14:40 , Обновлено: 05.08.2023

На территорию Беларуси надвигается активный циклон «Н». В настоящее время он набирает мощь над центральной Европой и накануне уже выдал месячную норму осадков в Словении. В подтопленных районах не обошлось без жертв - местная полиция сообщила как минимум о трёх погибших. Синоптики рассказали, когда циклон доберётся до Беларуси и жителям каких регионов придётся испытать на себе всю его силу.

В Словении тысячи человек эвакуировали из-за наводнения

Циклон спровоцировал масштабные наводнения на севере, северо-западе и в центральной части Словении. Там вышедшие из берегов реки затапливали городские улицы, дороги и мосты, в некоторых городах было нарушено центральное водоснабжение, а в третьем по величине городе страны Целе пришлось эвакуировать несколько тысяч жителей. Некоторых спасателям приходилось снимать прямо с крыш домов, где те спасались от быстро прибывающей воды, сообщило агентство Associated Press.

Местная полиция сообщила как минимум о трех погибших в результате разгула стихии: одна женщина погибла в городе Камник, ещё двое туристов из Нидерландов погибли в горах вблииз города Крань.

Когда в Беларуси ждать новых торнадо?

Как показывают спутниковые данные, которые опубликовали авторы телеграм-канала «Надвор’е», Беларусь уже сейчас находится в зоне активных атмосферных фронтов. Согласно модели прогноза погоды ECMWF, грозы и осадки максимальной интенсивности к вечеру 5 августа ожидаются вдоль западных границ - в районе Бреста и Гродно.

Метеорологи из ESTOFEX и вовсе объявили для северо-запада Беларуси (равно как и северо-востока Польши и юго-востока Литвы) 2 уровень опасности в связи с сильными порывами ветра, торнадо и ливневыми дождями.

[info_b]ESTOFEX — Европейская инициатива-эксперимент по прогнозированию штормов, это инициатива группы европейских метеоролого, основанная в 2002 году. ESTOFEX служит платформой для обмена данными о прогнозировании сильных конвективных штормов в Европе.[/info_b]

Что спрогнозировал Белгидромет?

Штормовое предупреждение и красный уровень опасности объявил на воскресенье, 6 августа , и Белгидрометцентр. Правда, белорусские синоптики сделали акцент на высокой температуре, которая, согласно их прогнозам, будет в этот день достигать по-настоящему тропических значений - до +31.. +34°С, а в большинстве районов Брестской и Гомельской областям и вовсе до +35.. +37°С .

На субботу, 5 августа, объявлен оранжевый уровень опасности, в том числе, и по грозам. По прогнозам белорусских синоптиков, в период с 12:30 до 17:00 грозовой фронт распространится на большую часть страны, а при грозах возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

“Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня”, - предупредили в Белгидромете.

Под Слонимом торнадо пронёсся по деревне

Напомним, в таких погодных условиях в Беларуси, действительно, всё чаще стали регистрировать настоящие торнадо и смерчи. Один из них, обрушившийся 22 июля на Заславское водохранилище под Минском, стал причиной гибели 19-летней девушки.

«Еле остались живы!» — Над Минским морем пронёсся мощный смерч, есть жертвы