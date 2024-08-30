Ученые призвали белорусских рыбаков обращаться в НАН после поимки этой рыбы. В чем дело?

Опубликовано: 30.08.2024 16:32 , Обновлено: 30.08.2024

В лаборатории ихтиологии Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук (НАН) призвали белорусских рыбаков обращаться в учреждение в случае поимки солнечного окуня и принести им живую или замороженную рыбу.

Напомним, в начале июня 2024 года рыбак из Минска сообщил, что поймал на водоеме в Дятловском районе Гродненской области солнечного окуня. “Для того, чтобы мы утверждали, что солнечный окунь заселил какой-то водоем в Беларуси, нам нужен ваучер, это самая рыбка, которую выловим. А то показывают фотографии в соцсетях, а рыба где?” - задалась вопросом завлабораторией Елена Гайдученко в программе телеканала “Беларусь 1”.

Солнечный окунь

Поэтому она попросила рыбаков в случае поимки этого солнечного окуня звонить либо писать в лабораторию, не жарить и не выпускать рыбу. «Для подтверждения нужна рыбка. В идеале – живая, в крайнем случае – замороженная», - отметила Гайдученко.

Она также рассказала, что сначала солнечного окуня привезли в Беларусь как рыбу для аквариума. «Потом кому-то пришло в голову отпустить рыбку на волю, а она взяла и прижилась», - пожаловалась представитель НАН.

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Ранее Telegraf.news писал о случае поимки солнечного окуня в Дятловском районе. «Рыбешка поймана на диком изолированном озерце, был крайне удивлен и даже немного шокирован таким уловом», - рассказал в июне рыбак.

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Солнечный окунь родом из Северной Америки. Впервые на европейском континенте он появился в 1877 году. Благодаря хорошо развитой способности адаптироваться к новым условиям обитания солнечный окунь успешно расселился по водоемам Европы.

В Беларуси этот вид рыбы относится к инвазивным (нежелательным), так как составляет пищевую конкуренцию для представителей местной ихтиофауны, уничтожая при этом их икру. Кроме того, эти рыбы едят моллюсков, мальков рыб.

Солнечные окуни быстро размножаются и постепенно вытесняют из исконных мест обитания обычного речного окуня. К слову, солнечного окуня можно употреблять в пищу людям.

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