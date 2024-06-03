В Дятловском районе рыбак поймал редкую рыбу из Северной Америки. Что за она?

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Опубликовано: 03.06.2024 13:43 , Обновлено: 03.06.2024

Любитель-рыболов из Минска поймал в одном из водоёмов Дятловского района солнечного окуня — необычную и редкую рыбу для нашего региона. Несмотря на то, что промыслового значения она не имеет, поскольку вырастает максимум до 20 сантиметров, употреблять в пищу такого окуня можно.

«Рыбёшка поймана на диком изолированном озерце, был крайне удивлён и даже немного шокирован таким уловом», — рассказал любитель-рыболов из Минска.

Интересно, что родом этот вид из Северной Америки. Впервые на европейском континенте он появился в 1877 году. Благодаря хорошо развитой способности адаптироваться к новым условиям обитания, солнечный окунь успешно расселился по водоёмам Европы и теперь, по всей видимости, добрался до белорусских озёр.

В нашей стране вид относится к инвазивным (нежелательным), так как составляет пищевую конкуренцию для представителей местной ихтиофауны, уничтожая при этом их икру. Благодаря особой заботе о потомстве солнечные окуни быстро размножаются и постепенно вытесняют из исконных мест обитания обычного речного окуня, рассказал тематический портал о рыбалке Fishing.by.

Год назад незваный гость из Америки был обнаружен в рыболовных угодьях Финляндии, а чуть раньше тревогу забили украинские ихтиологи — солнечный окунь массово расплодился и стал ловиться в водоёмах Киева. В Беларуси, по всей видимости, это первый случай поимки столь экзотической рыбы.

Ранее Telegraf.news писал, что на водоёмах Беларуси с 31 мая вводится запрет на вылов сома обыкновенного, который продлится до 1 июля, а в рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областях — с 19 мая по 19 июня. Такое решение принимают ежегодно в период нереста. Оно действует в разных регионах Беларуси в разное время по причине того, что в водоёмах отличается температурный режим.

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