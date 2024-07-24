На Могилевщине рыбак поймал сома длиной 1,7 метра, а на Гомельщине - больше 2. В чем секрет?

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Опубликовано: 24.07.2024 15:29 , Обновлено: 24.07.2024

В Могилевской области рыбак поймал 20 июля сома длиной 178 см и весом 28 кг. А его друг из Гомельской области рекорд побил: выудил 60-килограммового сома длиной 2,2 метра.

Свою добычу могилевчанин выловил в Припяти. Причем, по его словам, в рыбалке он новичок. «Я в этом деле новичок, а новичкам всегда везет!» - передал слова мужчины портал “Могилев. Онлайн”.

Его сын, кстати, тоже порыбачил и выловил сома весом 3,5 кг, эту рыбу выпустили в реку.

Фото: "Могилев. Онлайн"

Где именно выловили 60-килограммового сома в Гомельской области, не раскрыли. Но фото показали.

Фото: "Могилев. Онлайн"

Этот же рыбак выловил огромного белого амура.