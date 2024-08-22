Ученые нашли в белорусских лесах гигантский шампиньон и фиолетовый паутинник. А есть их можно?
В Национальной академии наук (НАН) Беларуси рассказали, что их ученые нашли в Нарочанском национальном парке такие грибы, как головач гигантский из семейства шампиньоновых, фиолетовый паутинник и еще розовый трутовик. Узнали, можно ли употреблять их в пищу.
Как сообщили в Институте экспериментальной ботаники НАН, головач гигантский (Calvatia gigantea) и розовый трутовик (Fomitopsis rosea) занесены в Красную книгу Беларуси. Последний точно нельзя употреблять в пищу. А вот с головачом есть нюансы.
Как сообщается в издании “Грибы” (Сергеева М.Н., Москва, 2003 год), головач гигантский съедобен только в молодом возрасте, когда мякоть гриба упругая, плотная, белого цвета.
[info_b]В Беларуси головач гигантский редко, но встречается. Гриб характерен шаровидным плодовым телом и может вырастать размером до 50 сантиметров в диаметре. Вес дождевика в среднем колеблется в диапазоне от 1 до 4 килограммов. Головач гигантский можно найти на полях, в парках либо на окраинах лиственных лесов. [/info_b]
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А вот паутинник фиолетовый съедобен независимо от возраста, может употребляться отваренным, жареным или соленым. Однако собирать его не рекомендуется, потому что этот гриб довольно редкий.
[info_b]Паутинник фиолетовый растет небольшими группами или поодиночке в лиственных, хвойных и смешанных лесах с августа по октябрь. Молодые грибы имеют темно-фиолетовый окрас и выпуклые шляпки. С возрастом шляпка гриба становится более плоской, а сам он светлеет и может выцветать с примесью оранжевых оттенков.[/info_b]
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Важно! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите в корзину малознакомые грибы.
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Ранее Telegraf.news показывал фото и видео с тихой охоты белорусов, которыми они поделились в соцсетях во второй половине августа. Грибники похвастались урожаями рыжиков и первых летних опят. Кроме того, белорусам все чаще стали попадаться по-настоящему редкие грибы.
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