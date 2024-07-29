"Заколдованные грибы" - В TikTok завирусилось видео с фиолетовой находкой с "тихой охоты". Где растет в Беларуси?

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Опубликовано: 29.07.2024 09:12 , Обновлено: 29.07.2024

Пользовательница TikTok поделилась видеороликом, в котором показала "заколдованный" фиолетовый гриб, который нашла в лесу. Что это за вид и съедобен ли?

“Какие-то заколдованные грибы. Мы не стали их собирать. Посмотрите какой цвет фиолетовый. Страшно”, - показала в видео семейку подозрительных грибов пользовательница из Кыргызстана.

Комментаторы помогли идентифицировать находку. Оказалось, что это паутинник фиолетовый.

Несмотря на свою “токсичную” окраску, гриб абсолютно съедобный и пригоден в пищу даже без особой обработки. Однако собирать его не рекомендуется, т.к. фиолетовый паутинник достаточно редкий. В частности, в соседней России он занесён в Красную книгу.

В Беларуси этот фиолетовый гриб тоже растёт. Он пока не в Красной книге, но находится на грани внесения в неё. Особо удачливым грибникам он его время от времени в лесах попадается. Так, например, несколько лет назад гриб видели в Беловежской пуще.

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Паутинник фиолетовый

В целому же, паутинник фиолетовый растёт небольшими группами или по одиночке в лиственных, хвойных и смешанных лесах с августа по октябрь. Молодые грибы имеют тёмно-фиолетовый окрас и выпуклые шляпки.

С возрастом шляпка гриба становится более плоской, а сам он светлеет и может выцветать с примесью оранжевых оттенков. Ещё одной характерной особенностью гриба является клубневидная у основания ножка.

Паутинник фиолетовый или приболотник фиолетовый относят к 4 вкусовой категории. Он пригоден для варки, жарки, соления и даже маринования. По отзывам гриб имеет ореховый вкус. Он богат витамином В и содержит в большом количестве марганец, цинк, медь и растительный белок.

[info_b]Важно! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите в корзину малознакомые грибы.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что белоруска опубликовала в TikTok видео с находкой гриба, который некоторые называют “лесным васильком”. Что это за вид и в чём его особенность?

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