Волна рыжиков, опят и "яйца динозавра". Белорусы показали, что находили в лесах в последние дни

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Опубликовано: 20.08.2024 12:18 , Обновлено: 22.08.2024

Белорусские грибники не перестают хвастаться своими грибными находками в социальных сетях. Теперь корзинки "тихих охотников" начали наполняться урожаями рыжиков и первых летних опят. Кроме того, на глаза всё чаще начали попадаться по-настоящему редкие грибы. Telegraf.news посмотрел, что и где удалось найти грибникам в минувшие дни.

Движущийся к концу август не ознаменовал конец сезона боровиков, подосиновиков и подберёзовиков. Несмотря на устоявшуюся засуху, грибники продолжают находить достаточное количество этих грибов, хотя и отмечают, что червивости стало больше. Так, фотографиями своего лесного урожая в паблике “Грибные войска Беларуси” поделился грибник и рыбак Юрий Сидорович.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

“Опять был в лесу. Опять Налибокская пуща, но уже немного другой тип леса. Боровики перерастают. Очень много огромных белых, которые растут десятками! Приходилось оставлять в лесу. Да и в отсутствии влаги процент червивых грибов очень сильно вырос! Зато повылазили подосиновики. Примерно за 7 часов в лесу собрал более 20 л. подосиновиков, около 20 л. белых и более 10 л. подберезовиков”, - рассказал об обстановке в Налибокской пуще на 20 августа грибник.

Некоторые белорусы уже приступили к сбору летних опят, а кто-то даже начал собирать “лесного цыплёнка” - трутовик серно-жёлтый.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

“Очень много опят. Локально. Грибной бог нам улыбнулся в виде трутовика серно-жёлтого килограмм на 7”, - рассказал о своих находках в Осиповичском районе ещё один грибник.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Собирать опята начали и грибники в Воложинском, Логойском, Минской районах, а также под Гродно.

Фотографиями и наблюдениями поделился и создатель паблика “Грибных войск” Александр Шевцов.

“Первые опята неожиданно выскочили 18 августа 2024 года. Были найдены вблизи Минска, направление на Брест. Думаю, это предвестники массового сбора, так сказать, разведчики. Обычно мы их ждём в сентябре, когда летит паутина, с первыми проблесками бабьего лета. Но в этом году даже первые боровики пошли в начале мая. Катаклизмы”, - написал грибник.

Кроме того, в паблике он также поделился обнаружением настоящей диковинки - головача гигантского, который своим видом напоминает “яйцо дракона”. Гриб крайне редко попадается белорусам на глаза занесён в Красную книгу.

Начал чаще встречаться белорусам и паутинник фиолетовый. Гриб не запрещено срывать, но он крайне редок и находится на грани внесения в Красную книгу. Эксперты рекомендуют оставлять его в лесу для сбережения вида. О подобной находке рассказывали грибники в Дзержинском районе и Могилёвской области.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

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Активно начали собирать белорусы и рыжики. Урожай этого вида грибов превратился в настоящую волну, отметили грибники в паблике “Грибных войск”. В частности в больших количествах его уже собирают в Минской области и на Бобруйском направлении.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси" и Александра Горбацевича

Кроме того, стремительно завоёвывать леса начал и канадский “пришелец” золотистый боровик. Один из грибников в Брестской области отметил, что других грибов в лесу сейчас практически нет. Обилие этого вида грибов отметили и грибники и в Кобринском районе.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Золотистый боровик хорошо растёт и в засушливую погоду, и, по словам белорусского грибника Александра Горбацевича, обнаружил себя уже и в Гомельской области.

Урожай грибов из Вилейского района. Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Урожай грибов из Витебской области (Чашники). Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Фото урожаев в Слуцком и Рассонском районах за 18 августа. Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Ранее Telegraf.news писал о том, что с началом грибного сезона соцсети белорусов буквально взорвались обилием видеороликов, в которых каждый похвастался количеством и масштабом собранных в лесу грибов. Однако в корзины попали не только молодые грибы, но и множество “грибов-великанов”, которые собирают в качестве трофеев. Эксперты, призвали “тихих охотников” ограничивать себя в сборе грибов и рассказали, почему собирать старые и большие экземпляры — плохая идея.

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