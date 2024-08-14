В TikTok показали гриб, который напоминает "гигантскую моцареллу". Что это за вид и можно ли найти в Беларуси?

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Опубликовано: 14.08.2024 16:41 , Обновлено: 14.08.2024

Пользователь TikTok поделился видео с необычной находкой. На одном из полей он обнаружил множество грибов размером с футбольный мяч. Съедобен ли такой вид и можно ли найти его в Беларуси?

“Я не знаю, что это такое, но говорят, что это съедобные грибы. Консистенция, как у губки. Я такого никогда не видел. Пахнет реальными нормальными грибами”, - рассказал молодой человек в видео, продемонстрировав, как выглядят гигантские грибы изнутри.

Пользователи соцсети удивились находке не меньше автора видеоролика и сравнили гриб с “моцареллой” и “футбольным мячом”.

“Первый раз вижу такой гриб”, - признался один из комментаторов.

“Это моцарелла!” - пошутил кто-то.

“Очень вкусный гриб! В Италии деликатес. Я такого изобилия не видела! У нас очень редкий”, - написала ещё одна пользовательница.

“Гриб занесён в Красную книгу, один дедушка в Беларуси похвастался в соцсетях, так к нему пришли со штрафом”, - написал ещё кто-то.

Многие комментаторы идентифицировали находку, признав в гигантской “моцарелле” редкий гриб головач.

В Беларуси головач гигантский (Calvatia gigantea) иначе именуемый дождевиком гигантским или порховиком, редко, но тоже можно повстречать. Головач имеет шаровидное плодовое тело и может вырастать размером до 50 сантиметров в диаметре. Вес дождевика в среднем колеблется в диапазоне от 1 до 4 килограмм. такие приметы едва ли позволят его спутать с какими-то другими грибами.

Гриб головач гигантский

Повстречать этот гриб можно на полях, в парках либо на окраинных лиственных лесов. Головач действительно является съедобным грибом, однако в пищу пригодны только молодые плодовые тела.

Кроме того, гигантский дождевик является и ценным лекарственным грибом. Чистые культуры головача проявляют высокую противоопухолевую активность. Из него был получен препарат кальвацин.

Тем не менее срывать его нельзя . Дождевик гигантский внесён в Красную книгу во многих регионах Российской Федерации и также охраняется в Литве и Беларуси.

[info_b]Статья 16.8 КоАП Беларуси предусматривает для физлиц за самовольное изъятие или уничтожение краснокнижников и их частей штраф от 20 до 30 базовых. (от 800 до 1200 белорусских рублей)[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что пользовательница TikTok поделилась видеороликом, в котором показала “заколдованный” фиолетовый гриб, который нашла в лесу. Что это за вид и съедобен ли?

«Заколдованные грибы» — В TikTok завирусилось видео с фиолетовой находкой с «тихой охоты». Где растет в Беларуси?