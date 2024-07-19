Транспортная инспекция прикрыла "лайфхак" белорусов, как быстрее попасть в Польшу. Зачем?

Опубликовано: 19.07.2024 14:35 , Обновлено: 19.07.2024

Транспортная инспекция ужесточила проверки пассажирских автобусов на белорусско-польской границе и фактически лишила белорусов действенного "лайфхака", которым многие активно пользовались, чтобы быстрее пересечь границу и не стоять в километровых очередях. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП).

В периоды особого ажиотажа на белорусско-польской границе в очередях перед в пункте пропуска “Брест-Тересполь” могут скапливаться до полусотни автобусов, а то и больше. Как пояснили в МАП, те, кто не желает стоять часами на границе в ожидании очереди своего автобуса, нередко идут на хитрость: идут пешком ближе к началу очереди и просят водителей первых автобусов занять свободные места.

“Понятно, что порой билеты на тех, кто едет с “подсадкой” не пробивались, а выручка шла “мимо кассы”, - пояснили в МАП недовольство Транспортной инспекции такой практикой.

Советами с таким способом более быстрого прохождения границы нередко рассказывают сами люди, в открытую делясь “инструкциями” в соцсетях.

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В связи с этим проверяющие решили ужесточить проверки пассажирского транспорта и теперь, по словам представителей МАП, “этот лайфхак не работает”.

Как сообщили представителям ассоциации сами водители автобусов, на подъезде к погранпункту сотрудники Транспортной инспекции совместно с другими контролирующими органами проверяют соответствие фактического количества пассажиров в салоне с данными, указанными в ведомостях или других сопровождающих документах.

При этом нарушителям, по словам представителей МАП, грозит “внушительный штраф”, однако точные суммы в ассоциации не назвали.

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Между тем, ранее Telegraf.news сообщал, что в практике белорусских судов уже есть несколько административных дел в отношении перевозчиков, которые практиковали “торговлю местами” на белорусской границе. Так, в апреле этого года жителя Брестского района оштрафовали на 30 базовых величин (1200 рублей) за незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации за то, что он “предлагал помощь в ускоренном пересечении границы” за 170 долларов.

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