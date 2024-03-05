$80 за 100 позиций. Очевидцы на границе с Польшей рассказали, как белорусы торгуют местами в очереди

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Опубликовано: 05.03.2024 12:51 , Обновлено: 05.03.2024

На границе Беларуси с Польшей 5 марта образовалась очередь в несколько сотен легковых автомобилей, не считая автобусов, сообщили очевидцы. И рассказали, как хитроумные граждане зарабатывают на этой ситуации.

В очереди на легковушках у пункта пропуска «Брест» (польский «Тересполь») белорусы стоят больше 12 часов, описали порталу tochka.by ситуацию очевидцы.

«Подъехали к очереди 4 марта около девяти вечера. По состоянию на 8:30 5 марта не доехали даже до накопителя», – сообщил один из автомобилистов.

И прикинул, что очередь растянулась на три километра.

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[inf]По данным ГПК на 12 часов 5 марта перед КПП стояли 350 легковых машин и 15 автобусов.[/inf]

Автомобилисты рассказали, что на очереди умудряются наживаться местные жители: «Они продают место на 100 машин ближе за $80».

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Усложнение ситуации на границе и скопление транспорта многие связывают с закрытием Литвой с 1 марта двух пунктов пропуска – «Лаворишкеса» («Котловки») и «Райгардаса» («Привалки»), через которые шли легковые автомобили. Беларусь теперь связывает с ЕС только четыре пункта пропуска: «Каменный Лог» (Мядининкай»), «Бенякони» (Шальчининкай») – Литва; «Григоровщина» (Патарниеки) – Латвия; «Брест» (Тересполь») – Польша.

Ранее Телеграф рассказывал, что Государственный таможенный комитет Беларуси 28 февраля сообщил о серьёзных изменениях в работе таможенных служб с 1 марта. Они связаны с закрытием двух пунктов пропуска на границе с Литвой — КПП “Лаворишкес” (с белорусской стороны — “Котловка”) и “Райгардас” (с белорусской стороны — “Привалка”).

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