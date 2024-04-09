Штраф - 1200 рублей. На Брестчине мужчину осудили за продажу мест в очереди на границе

Опубликовано: 09.04.2024 14:24 , Обновлено: 09.04.2024

Житель Брестского района больше полутора лет продавал места в автомобильных очередях на госгранице и "попал" на сотрудника налоговой инспекции. О случае рассказала пресс-служба экономического суда Брестской области.

Как сообщили в ведомстве, мужчина оказывал услуги по предоставлению въезда вне очереди в пункт пропуска “Брест” на госгранице и получал за это прибыль. При этом как индивидуальный предприниматель он не зарегистрировался.

“Попался” житель Брестского района 7 марта. Находясь в автомобильной очереди в пункте пропуска, он предложил сотруднику налоговой инспекции свою помощь в ускоренном пересечении границы за сумму в $170.

Нелегальную деятельность “предпринимателя” пресекли, налоговая провела проверку. Стало известно, что мужчина с августа 2022 года постоянно находился на территории возле контрольно-пропускного пункта “Варшавский мост”. На это указали больше 20 тыс. звонков в его телефоне с данной местности.

Суд постановил, что житель Брестского района занимался предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин ( 1200 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказывал о наиболее частых ошибках, которые допускаются при декларировании транспортных средств, ввозимых в Беларусь. К примеру, это неверное указание сведений о категории транспортного средства для личного пользования.

Штраф до 1200 рублей. В Таможенном комитете рассказали белорусам о частых ошибках при декларировании авто