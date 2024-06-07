"Ноль баллов получили 64 человека" - Иванец рассказал о результатах первого ЦЭ. Где их смотреть?

Опубликовано: 07.06.2024 14:22 , Обновлено: 07.06.2024

В пятницу, 7 июня, стали известны результаты первого централизованного экзамена (ЦЭ), который провели 27 мая по 13 учебным предметам. Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал, сколько школьников получили 100 баллов, а сколько - ноль.

“Результаты достаточно хорошие: мы получили 636 стобалльных результатов. Причем по всем общеобразовательным предметам есть стобалльные результаты”, - сообщил глава ведомства.

По его словам, это показывает “очень высокий” уровень подготовки белорусских школьников. Ноль баллов получили 64 человека.

Выпускники могут увидеть результаты в своих личных электронных кабинетах на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) уже сегодня с 13:00, рассказал Иванец. Там же можно будет ознакомиться со сканом копии работы.

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Также министр образования сообщил, что каждый третий - пятый выпускник получил отметку “девять” или “десять” по итогам ЦЭ. “Таких у нас в зависимости от предмета - от 20 до 35%”, - процитировало министра агентство БелТА.

Результаты второго ЦЭ, который провели 30 мая, запланировали опубликовать 11 июня.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Комитет госконтроля начал смотреть социальные сети белорусских старшеклассников, которые сдавали ЦЭ, и пригрозил аннулировать результаты экзамена за определенные фото.

КГК начал отслеживать фото белорусских школьников в соцсетях. За какие пригрозил аннулировать результаты ЦЭ и ЦТ?