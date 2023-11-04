«Тепло просело, но выше нормы» - Синоптики рассказали, ждать ли белорусам «зимних процессов» 6-12 ноября

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Опубликовано: 04.11.2023 22:33 , Обновлено: 04.11.2023

С приходом ноября тепло в Беларуси "немного просело", но при этом осталось выше климатической нормы, сообщил белорусский синоптик Дмитрий Рябов и дал предварительный прогноз на предстоящую неделю. Он рассказал, ждать ли белорусам "зимних процессов" с 6 по 12 ноября.

В большие выходные, который объявили в Беларуси в связи с празднованием Дня Октябрьской революции, и в целом на следующей неделе из-за влияния циклонов, по прогнозам синоптиков, ожидается неустойчивая погода. Он предсказали белорусам много дождевых облаков, порывистый ветер, а также смену южных воздушных потоков на западные.

“Тем не менее, о возвращении температурного режима в норму пока говорить не приходится – он ожидается на 2-4 градуса выше положенного, ведь западный воздух всё равно очень тёплый, а это значит, что никаких зимних процессов ждать пока не стоит”, - заявил Рябов в эфире гостелеканала ОНТ.

С этим прогнозом согласуются и официальные данные Белгидромета. Судя по их прогнозу, в понедельник, 6 ноября , Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые идут с Западной Европы. Синоптики пообещали облачную и дождливую погоду всей стране, со слабыми туманами и сильным порывистым ветром. А вот температуру пообещали вполне комфортную для ноября - не ниже +5..+10°С ночью и до +7..+13°С днем.

Во вторник, 7 ноября , который для многих белорусов будет выходным, насладиться солнечной погодкой также не удастся из-за неустойчивой влажной воздушной массы с Атлантики. Синоптики спрогнозировали вновь облачную погоду, с кратковременными дождями, туманами и порывистым ветром. Впрочем, заметно холоднее не станет: +4..+9°С ночью, днем до +7..+13°С.

Не изменится погода и в середине недели. По словам Рябова, в Беларуси будут господствовать “влажные воздушные массы и ненастный атмосферный фронт с северо-запада Европы”, поэтому в среду, 8 ноября , ожидаются периодические дожди, порывистый ветер и от +4.. +9°C ночью до +7.. +10°C днем.

Во второй половине недели на погоду в Беларуси повлияет атлантический циклон с центром над Балтийским морем, сообщил Рябов. Погода будет такой же, как в предыдущие дни. Температура воздуха ночью может опускаться до +2°C по северо-востоку и до +7°C по юго-западу. Днём в четверг, 9 ноября , воздух прогреется до +4.. +9°C, в пятницу, 10 ноября - до +9°C.

Рябов также озвучил предварительный прогноз на следующие выходные: облачно с небольшими прояснениями, дожди различной интенсивности по большей части стран, слабые ночные и утренние туманы и умеренный, временами порывистый ветер. Ночная температура составит от +1 до +6°C, днем в субботу, 11 ноября - от +6 до +9°C, в воскресенье, 12 ноября - от +5 до +9°C.

На 5 ноября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра

Между тем, на воскресенье, 5 ноября , Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы в восточных районах страны усилятся до скорости 15-20 м/с, а ночью по востоку страны ожидаются сильные дожди. Кроме того, синоптики предупредили о густых туманах в ночные и утренние часы, из-за которого видимость на дорогах может упасть до опасных 100-500 м.

В МЧС в связи с этим дали свои рекомендации рядовым белорусам и организациям.

О том, что в ближайшие дни восток страны может сильно заливать, предупредили и авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е», ссылаясь на данные численных прогностических моделей ECMWF и ICON. Судя по их прогнозам, на отдельные районы страны обрушатся настоящие ливни - модели прогнозируют от 45 до 70 мм осадков.

“Ближайшие пара дней на востоке Беларуси будут очень дождливыми. Основные модели определились с местом и количеством вылитых там осадков. Ожидайте”, - написали авторы канала и поделились наглядными картами.

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