Теперь точно? Власти Беларуси утвердили новые правила поступления в вузы в 2023 году
Министр образования Беларуси Андрей Иванец 2 декабря сообщил, что власти приняли решение о том, как все-таки одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены для поступления в вузы в 2023 году. Это окончательный вариант?
По словам Ивана, выпускники должны будут сдавать два централизованных экзамена (ЦЭ). Один — по русскому или белорусскому языку, а второй — по любому предмету на выбор, передает госагентство БелТА.
Кроме того поступающим в вузы придется сдавать еще один экзамен, но уже в форме централизованного тестирования (ЦТ).
Зачислять в университеты планируют по результатам двух ЦЭ, одного ЦТ, а также среднего балла аттестата.
Теперь точно?
Но точно ли по описанной выше схеме будут поступать одиннадцатиклассники в вузы — все еще непонятно. Ведь на совещании 2 декабря Александр Лукашенко потребовал изменить правила вступления в вузы так, чтобы не было «лотереи».
«Дополнительно проработать изложенные в обновленных Кодексе об образовании и правилах приема подходы к организации итоговой аттестации за курс средней школы и проведению вступительной кампании в вузы», — приказал он.
Иванец пообещал, что все обновленные правила приема в вузы появятся до конца 2022 года
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Централизованный экзамен вместо выпускных
Еще 31 января 2022 года Александр Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса об образовании. В нем закрепили проведение итоговой аттестации по завершении общего среднего образования по отдельным учебным предметам в виде централизованного экзамена.
После этого в Министерстве образования Беларуси рассказали, что одиннадцатиклассникам заменили традиционные выпускные экзамены на ЦЭ. Их проведение запланировали на середину мая 2023 года.
Тогда планировалось, что один из экзаменов будет по языку, а второй — по математике.
Еще позже министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал об отличии между централизованным экзаменом (ЦЭ) для 11-классников и централизованном тестированием (ЦТ), с помощью которого можно будет «увидеть» абитуриента.