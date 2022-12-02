В Беларуси решили остановить "постоянные реформы" образования. Что теперь будет?

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Опубликовано: 02.12.2022 11:50 , Обновлено: 02.12.2022

На совещании по вопросам образования во дворце у Александра Лукашенко 2 декабря последний заявил, что в Беларуси необходимо прекратить постоянное реформирование системы образования.

Александр Лукашенко заявил, что это возмущает белорусов. “Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников… Вообще, это уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя”, - считает он. Однако исключение предложил сделать для учебников, которые продолжат переписывать.

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В то же время, Александр Лукашенко потребовал изменить правила вступления в вузы такая чтобы не было “лотереи”. “Дополнительно проработать изложенные в обновленных Кодексе об образовании и правилах приема подходы к организации итоговой аттестации за курс средней школы и проведению вступительной кампании в вузы”, - приказал он.

Также он приказал создать условия для для профессионального становления и развития в Беларуси. “О тех, кто ищет сиротского хлеба за границей, мы сегодня говорить не будем”, - рассказал Александр Лукашенко.

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Напомним, что в августе 2022 года Александр Лукашенко поручил изменить правила поступления в вузы Беларуси на 2023 год. А в августе 2021 года объявил о необходимости “перезагрузить систему образования”.

Ранее Телеграф сообщил, что 31 января 2022 года Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому обновились правила приема для получения общего высшего и специального высшего образования. А также правила приема для получения среднего специального образования. Они вступают в силу поэтапно.

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