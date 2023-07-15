"Я не принимала участие в мероприятиях оппозиционного характера" - Мама Протасевича расскзала, почему "считает Беларусь свободной страной

🎤 Мнение

Опубликовано: 15.07.2023 09:17 , Обновлено: 15.07.2023

Наталья Протасевич, мама осуждённого и помилованного Романа Протасевича, после возвращения из эмиграции в Беларусь 14 июля рассказала государственным журналистам, почему не боялась вернуться. Сообщение о ее словах появилось также в ТГ-канале Генпрокуратуры Беларуси.

По ее утверждениям, она не опасалась последствий после возвращения в Беларусь, так как “не принимала участие в мероприятиях оппозиционного характера”, передает БелТА.

“Очень довольна, что я вернулась. Опасений при возвращении не было”, - передает ее слова госагентство. Согласно сообщению БелТА, Наталья Протасевич назвала Беларусь свободной страной, а в качестве подтверждения заявила, что “если бы у меня были какие-то сомнения в этом, я бы не вернулась”.

ГосСМИ опубликовали фото, где Наталя Протасевич встретилась с недавно помилованным сыном Романом.

Напомним, что Роман Протасевич, осуждённый на 8 лет колонии, заявил 22 мая, что его помиловали. Госагентство Белта опубликовало фото молодого человека на улице в Минске. «И, конечно, безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение», — заявил Роман Протасевич.

Минский областной суд 3 мая вынес приговор по уголовному делу против Степана Путило, Романа Протасевича и Яна Рудика. Роману Протасевичу дали 8 лет колонии, Степан Путило приговорили к 20 годам лишения свободы, а Яна Рудика — к 19 годам. Однако Роман Протасевич, единственный, кто присутствовал в зале суда из подсудимых, не был взят под стражу.

«Безумно благодарен президенту» — Протасевич заявил, что его помиловали