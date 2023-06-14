Можно ли белорусам ездить на рыбалку через лес в период запретов? Объяснили в Минлесхозе

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Опубликовано: 14.06.2023 15:11 , Обновлено: 14.06.2023

По состоянию на 14 июня в 84 районах Беларуси введены запреты или ограничения на посещения лесов в связи с чрезвычайной пожароопасной ситуацией. Многие белорусы задаются вопросом, можно ли в период подобных запретов проехать через лес "транзитом", например, к месту ловли рыбы, и можно ли в это время рыбачить на лесном озере? В Министерстве лесного хозяйства дали официальные разъяснения.

Как пояснили в ведомстве, введение запрета на посещение леса подразумевает “полный отказ от посещения лесов” как пешком (например, для прогулки или отдыха на природе), так и на любом транспортном средстве, включая велосипеды.

“Проезд на рыбалку через лесной фонд или посещение лесного озера запрещено на период действия запрета”, - предупредили в Минлесхозе.

В ведомстве рекомендовали белорусам перед посещением леса сверяться с интерактивной картой, опубликованной на сайте Минлесхоза и оперативно обновляемой в течение рабочего дня (её можно посмотреть по ссылке), а также ознакомится с решениями местных исполкомов по конкретному административному району, ведь именно местные власти по их инициативе вводятся подобные запреты и ограничения.

В Минлесхозе подчеркнули, что введение таких ограничений - мера временная и направлена она “на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда”.

«Даже профессионалы гибнут» — Минлесхоз попросил белорусов не ходить в лес

Ранее первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун призвал белорусов не посещать леса, пока в стране сохраняется высокий класс пожарной опасности, поскольку это может быть небезопасно из-за непредсказуемого характера лесных пожаров, в которых “даже профессионалы гибнут”.