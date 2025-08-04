Таможня предупредила белорусов о трёхдневных очередях на границе с Польшей

Опубликовано: 04.08.2025 17:19 , Обновлено: 04.08.2025

Государственный таможенный комитет предупредил белорусов, планирующих выезд в Польшу, о больших очередях в единственном открытом для легковых автомобилей пункте пропуска «Брест».

По данным ведомства, после минувших выходных очередь из легковых автомобилей, ожидающих выезда, уже превысила 2000 машин. В ГТК предупредили, что после регистрации в системе электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска более трёх суток .

Причиной сложившейся ситуации в таможне назвали «неритмичность приёма польскими контролирующими службами». Как говорится в сообщении, за сутки польская сторона оформила «лишь 30% от возможного количества» авто.

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Что из себя представляет эта «неритмичность», ранее журналисты Telegraf.news подробно рассказывали.

Польша приостановила пропуск легковых авто на границе с Беларусью? Что говорят в ГТК

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В то же время, по информации белорусской таможни, время, затрачиваемое на таможенный контроль непосредственно на выезд из Беларуси, составляет в среднем до 15 минут.

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Какая обстановка на границах?

По данным Госпогранкомитета на 16:00 4 августа, на границах Беларуси сложилась такая ситуация с очередями:

« Брест » (Польша) — 2170 автомобилей;

» (Польша) — 2170 автомобилей; « Бенякони » (Литва) — 60 автомобилей;

» (Литва) — 60 автомобилей; « Каменный Лог » (Литва) — 20 автомобилей;

» (Литва) — 20 автомобилей; « Григоровщина » (Латвия) — 0 автомобилей.

Наибольшие очереди среди автобусов также зафиксированы в «Бресте» — их 45. В «Каменном Логе» выезда ожидают 9 автобусов.

Что касается грузового транспорта, то самые большие скопления в «Григоровщине» (615 фур), «Беняконях» (470) и «Каменном Логе» (430). В «Козловичах» на границе с Польшей — 20 фур.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в ГТК ускоряют пересечение границы Беларуси.

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