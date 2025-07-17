«Стараемся оборудовать техникой» — Глава ГТК рассказал, как ускоряют пересечение границы Беларуси
Пункты пропуска на границе Беларуси решили дооснастить техническими средствами, чтобы ускорить время прохождения контроля, заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
По его словам, в пункте пропуска «Варшавский мост» (граница с Польшей) уже установлен дополнительный досмотровый комплекс для сканирования легковых автомобилей.
«То же самое сейчас делаем в пункте пропуска „Каменный Лог“. Добавляем ещё один сканер для машин и один — для багажа. Мы стараемся техническими средствами минимизировать время прохождения границы», — заявил Орловский.
Глава ГТК также заявил, что смены сотрудников в действующих пунктах пропуска укомплектованы «максимально» за счёт резерва, который появился после закрытия других погранпереходов. Поэтому, по его словам, «с сотрудниками проблем нет».
Говоря о причинах очередей, Орловский основной назвал закрытие сопредельными странами большинства пунктов пропуска. Напомним, для легковых автомобилей осталось всего четыре перехода. Один с Польшей, два с Литвой и один с Латвией.
Он добавил, что на польском направлении очереди на выезд из Беларуси могут достигать «и суток, и двух суток».
По его словам, таможенные органы с 2022 года работают в усиленном режиме, что связано с необходимостью обеспечения безопасности и предотвращения ввоза запрещённых товаров.
Глава ГТК также прокомментировал сообщения в тематических Telegram-чатах о длительном прохождении контроля, назвав их, как правило, «фейками», направленными на дестабилизацию обстановки.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в таможне ответили на некоторые жалобы в чатах о долгом прохождении границы.
«Накаляют обстановку» — Белорусская таможня ответила на жалобы о долгом прохождении границы