Опубликовано: 17.07.2025 12:40 , Обновлено: 17.07.2025

Пункты пропуска на границе Беларуси решили дооснастить техническими средствами, чтобы ускорить время прохождения контроля, заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

По его словам, в пункте пропуска «Варшавский мост» (граница с Польшей) уже установлен дополнительный досмотровый комплекс для сканирования легковых автомобилей.

«То же самое сейчас делаем в пункте пропуска „Каменный Лог“. Добавляем ещё один сканер для машин и один — для багажа. Мы стараемся техническими средствами минимизировать время прохождения границы», — заявил Орловский.

Глава ГТК также заявил, что смены сотрудников в действующих пунктах пропуска укомплектованы «максимально» за счёт резерва, который появился после закрытия других погранпереходов. Поэтому, по его словам, «с сотрудниками проблем нет».

Говоря о причинах очередей, Орловский основной назвал закрытие сопредельными странами большинства пунктов пропуска. Напомним, для легковых автомобилей осталось всего четыре перехода. Один с Польшей, два с Литвой и один с Латвией.

Он добавил, что на польском направлении очереди на выезд из Беларуси могут достигать «и суток, и двух суток».

Фото: virtualbrest.ru

По его словам, таможенные органы с 2022 года работают в усиленном режиме, что связано с необходимостью обеспечения безопасности и предотвращения ввоза запрещённых товаров.

Глава ГТК также прокомментировал сообщения в тематических Telegram-чатах о длительном прохождении контроля, назвав их, как правило, «фейками», направленными на дестабилизацию обстановки.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в таможне ответили на некоторые жалобы в чатах о долгом прохождении границы.

«Накаляют обстановку» — Белорусская таможня ответила на жалобы о долгом прохождении границы