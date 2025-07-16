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Опубликовано: 16.07.2025 18:21 , Обновлено: 16.07.2025

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси прокомментировали жалобы в соцсетях о долгом пересечении границы. В ведомстве заявили, что принимают все возможные меры для сокращения времени прохождения контроля на фоне «намеренной неритмичной работы контролирующих служб сопредельных стран».

«Отдельные граждане, особенно из стран-соседок, пытающиеся специально дестабилизировать обстановку, активно прибегают к использованию телеграм-чатов, в которых намеренно накаляют обстановку на придуманных фактах» — заявили в ГТК Беларуси.

В качестве примера ведомство привело сообщение от гражданина Литвы, который жаловался на суточное ожидание в пункте пропуска «Каменный Лог» из-за медленной работы таможенников. По сведениям ГТК, этот гражданин за последние два месяца ни разу не пересекал границу в этом пункте пропуска. Единственное зафиксированное им пересечение было на КПП «Бенякони» и заняло, с учётом всех процедур, чуть более одного часа.

Фото: t.me/customs_bel

В таможенном комитете заявили, что среднее время прохождения всех видов контроля на въезд в страну через «Каменный Лог» для легковых автомобилей составляет до 2,5 часов . Прохождение по «зелёному» коридору, по их данным, занимает 15-20 минут.

Также в ведомстве заявили, что белорусские таможенники работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить ввоз запрещённых товаров. За последние два месяца, по их сведениям, пресечены попытки ввоза крупных партий наркотиков: около 100 кг гашиша в «Каменном Логе» и 50 кг через КПП «Брест».

Гражданам, у которых возникают вопросы при пересечении границы, ГТК предложил направлять официальные обращения через государственную платформу обращения.бел.

Очереди на границе

По данным Госпогранкомитета Беларуси на 18:00 16 июля, наиболее загруженным пунктом пропуска для легковых автомобилей является «Брест», где выезда ожидают 460 машин. В «Каменном Логе» скопилось 20 легковых автомобилей. В пунктах пропуска «Бенякони» и «Григоровщина» очередей из легкового транспорта нет.

Очереди наблюдаются и среди грузового транспорта. Самая напряжённая обстановка в «Григоровщине» — 640 фур. В «Каменном Логе» — 580, «Беняконях» — 500. В пункте пропуска «Козловичи» выезда ожидают 10 грузовиков.

Кроме того, в Бресте зафиксирована очередь из 33 автобусов.