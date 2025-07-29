Польша приостановила пропуск легковых авто на границе с Беларусью? Что говорят в ГТК

Опубликовано: 29.07.2025 12:58 , Обновлено: 29.07.2025

В Таможенном комитете Беларуси (ГТК) сообщили, что польские коллеги с утра 29 июля пропустили только единичные легковые автомобили на единственном действующем пограничном пункте на границе с Беларусью для легковушек "Тересполе".

В ГТК утверждают, что с 8:00 до 9:00 утра вторника польские таможенники и пограничники пропустили только четыре авто, а уже с 9:00 до 10:00 - очередь полностью остановилась. Белорусские таможенники заявили, что сами могли бы за это время пропустить 140 легковушек.

После 10:00 поляки стали пропускать легковые автомобили быстрее. “В последние часы движение несколько скорректировалось - территорию белорусского пункта пропуска «Брест» покинули 37 автомобилей”, - сообщили в ГТК. При этом на белорусской стороне границы скопились более 940 автомобилей, сообщили таможенники, не уточнив, это только легковые, или вместе с грузовыми.

Проблему со скоростью пропуска автомобилей из Беларуси в Польшу могло бы решить открытие закрытых ранее КПП. Однако глава министерства внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк весной заявил, что власти этой страны не собираются рассматривать возвращение к докризисному трансграничному сообщению с Беларусью пока власти Беларуси “не изменят свою политику в отношении Польши”.

Так он ответил на требования некоторых польских предпринимателей восстановить работу пропускных пунктов на границе с Беларусью.

Впрочем, власти Беларуси не раз заявляли, что призывают наладить отношения и потребовали от Варшавы превратить обвинять Минск в организации потока нелегальных мигрантов в ЕС.

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