"Сырость пошла" - Синоптики рассказали, когда белорусам ждать +21°С, а когда - дожди и сильный ветер

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Опубликовано: 09.03.2025 17:47 , Обновлено: 09.03.2025

Начало марта удивило белорусов по-майски теплыми температурами. Отчасти это продолжится на неделе с 10 марта, правда, по информации синоптиков, если в понедельник будет до +21°С, то уже во вторник - сильный порывистый ветер и не только. Журналист Telegraf.news посмотрел прогноз погоды.

По [link href=“https://t.me/meteovibe/5808” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Telegram-канала “Метеовайб”, на неделе с 10 по 16 марта антициклональный режим погоды сменится на циклонический, и “долгожданные дожди пройдут на большей части территории” Беларуси. В Telegram-канале Nadvorie [link href=“https://t.me/nadvorie/17267” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что установится зональный (с запада на восток) перенос воздушных масс. “Вместе с ним через территорию Европы начнут перемещаться атлантические циклоны”, - написали в источнике.

Там добавили, что на территории страны должно выпасть 25–30 мм осадков. “Сырость пошла, в общем”, - анонсировали специалисты.

Прогноз модели ECMWF по количеству осадков с утра 10 марта до вечера 16-го / Скриншот: Telegram-канал Nadvorie

[info_b]Отметим, что прогноз погоды на более чем три дня вперед не является точным и может изменяться.[/info_b]

Также в Telegram-канале Nadvorie [link href=“https://t.me/nadvorie/17266” target=“_blank” rel=“noopener”] дали [/link] прогноз на понедельник, 10 марта . По его информации, в этот день территория Беларуси попадет в зону циркуляции циклона, который идет с Германии через территорию Польши на страны Балтии. Во второй половине дня и вечером стоит ждать небольшие кратковременные дожди. Воздух прогреется до +13..+16°С, а по югу страны - до +20°С.

Прогноз на 10-12 марта от Белгидромета

Согласно [link href=“https://pogoda.by/information/news/23085” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет), погоду в понедельник продолжит определять теплая воздушная масса. Будет преимущественно без осадков, а ночью и утром в отдельных районах - слабый туман.

Ночью столбик термометра покажет 0..+6°С, местами - -1..-3°С, а днем - от +12°С по северу Беларуси до +21°С по югу.

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Во вторник, 11 марта , и в среду, 12-го , страна окажется под влиянием фронтальных разделов и теплых воздушных масс средиземноморского происхождения, рассказали в Белгидромете. 11 марта утром и днем жителям большей части Республики стоит взять с собой на улицу зонтики: пройдут кратковременные дожди. А в компанию к ним - сильный порывистый ветер утром и днем местами.

По температуре на вторник картина такая: минимальная ночью - +2..+9°С, максимальная днем - от +9°С по северу до +20°С по югу.

И в среду, 12 марта, стоит быть готовым к дождям местами по стране, а еще к гололеду в отдельных районах. По информации Белгидромета, ветер уже будет умеренный, местами порывистый, а температура немного ниже, чем 11-го: днем - от +7°С по северу до +18°С по югу Республики, а ночью - от 0 до +7°С, по юго-востоку - до +9°С.

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