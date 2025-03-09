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Минлесхоз запретил ходить в лес в 17 районах Беларуси. Какая область вся "красная" и как не получить штраф?

Минлесхоз запретил ходить в лес в 17 районах Беларуси. Какая область вся "красная" и как не получить штраф?
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Еще первая декада марта не прошла, а погода удивляет майскими температурами. Это приводит к пожароопасной обстановке в белорусских лесах. Журналист Telegraf.news изучил карту запретов и ограничений на посещение лесов на карте Министерства лесного хозяйства - "красными" оказались 17 районов.

Так, по состоянию на 10:05 9 марта “красными” (то есть туда ходить в леса запретили) обозначили 17 районов, причем всю Брестскую область. А именно:

  1. Брестский район.
  2. Жабинсковский.
  3. Малоритский.
  4. Кобринский.
  5. Дрогичинский.
  6. Березовский.
  7. Ивановский.
  8. Ивацевичский.
  9. Пинский.
  10. Столинский.
  11. Ганцевичский.
  12. Ляховичский.
  13. Барановичский.
  14. Пружанский.
  15. Каменецкий.
  16. Лунинецкий.

И еще один район, куда нельзя пока ходить в лес, - это Ветковский на Гомельщине.

Скриншот: mlh.by
Скриншот: mlh.by

Все остальные районы страны “зеленые”, то есть ходить в лес туда можно. Но информация на карте Минлесхоза меняется в режиме реального времени.

[info_b]За актуальными данными о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза [link href=“https://www.mlh.by/maps/map.php” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].

Запрет на посещение лесов вводят при IV-V классах пожароопасности.[/info_b]

Какое наказание грозит за посещение леса во время запрета?

За нарушения запретов и ограничений в Кодексе об административных нарушениях (КоАП) Беларуси предусмотрели отдельные штрафы:

  • посещение леса во время действующего запрета (ч. 1 ст. 16.21 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link]) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня),
  • если в период запрета на посещение лесов действия человека привели к пожару и уничтожению, повреждению леса или торфяников (ч. 2 ст. 16.21 КоАП) — до 30 базовых (до 1260 рублей сегодня).

Кстати, Минлесхоз Беларуси в своем Telegram-канале утром 9 марта [link href=“https://t.me/minleshoz/17877” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link], что за прошедшие сутки пожары в лесных массивах зафиксировали во всех областях, за исключением Витебской. Эти 17 пожаров, по данным ведомства, ликвидировали.

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