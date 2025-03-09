Минлесхоз запретил ходить в лес в 17 районах Беларуси. Какая область вся "красная" и как не получить штраф?

Опубликовано: 09.03.2025 10:29 , Обновлено: 09.03.2025

Еще первая декада марта не прошла, а погода удивляет майскими температурами. Это приводит к пожароопасной обстановке в белорусских лесах. Журналист Telegraf.news изучил карту запретов и ограничений на посещение лесов на карте Министерства лесного хозяйства - "красными" оказались 17 районов.

Так, по состоянию на 10:05 9 марта “красными” (то есть туда ходить в леса запретили) обозначили 17 районов, причем всю Брестскую область. А именно:

Брестский район. Жабинсковский. Малоритский. Кобринский. Дрогичинский. Березовский. Ивановский. Ивацевичский. Пинский. Столинский. Ганцевичский. Ляховичский. Барановичский. Пружанский. Каменецкий. Лунинецкий.

И еще один район, куда нельзя пока ходить в лес, - это Ветковский на Гомельщине.

Скриншот: mlh.by

Все остальные районы страны “зеленые”, то есть ходить в лес туда можно. Но информация на карте Минлесхоза меняется в режиме реального времени.

[info_b]За актуальными данными о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза [link href=“https://www.mlh.by/maps/map.php” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].

Запрет на посещение лесов вводят при IV-V классах пожароопасности.[/info_b]

Какое наказание грозит за посещение леса во время запрета?

За нарушения запретов и ограничений в Кодексе об административных нарушениях (КоАП) Беларуси предусмотрели отдельные штрафы:

посещение леса во время действующего запрета (ч. 1 ст. 16.21 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link]) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня),

сегодня), если в период запрета на посещение лесов действия человека привели к пожару и уничтожению, повреждению леса или торфяников (ч. 2 ст. 16.21 КоАП) — до 30 базовых (до 1260 рублей сегодня).

Кстати, Минлесхоз Беларуси в своем Telegram-канале утром 9 марта [link href=“https://t.me/minleshoz/17877” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link], что за прошедшие сутки пожары в лесных массивах зафиксировали во всех областях, за исключением Витебской. Эти 17 пожаров, по данным ведомства, ликвидировали.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко в январе расширил полномочия сотрудников Госинспекции охраны животного и растительного мира. Среди прочего им разрешили на входах в охраняемые объекты ведомства досматривать граждан и их вещи (в том числе с применением технических и специальных средств).

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