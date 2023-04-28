«Свыше 60 обращений» — Генпрокуратура провела заседание по возвращению уехавших белорусов. Что решили?

Опубликовано: 28.04.2023 13:21 , Обновлено: 28.04.2023

Генеральная прокуратура 28 апреля сообщила о проведении заседания комиссии по возвращению белорусов, которые выехали из Беларуси после 2020 года. Рассмотрение обращений белорусов, находящихся за рубежом и желающих вернуться на Родину, проводилось под председательством генпрокурора Андрея Шведа.

Вероятно, это первое заседание комиссии, поскольку до сих пор о них не сообщалось. Ранее в Генпрокуратуре лишь заявляли о “наработке материала”, необходимого для проведения таких заседаний.

В комиссию по возвращению уехавших белорусов обратились 23 человека — Генпрокуратура

Также по данным ведомства, на начало марта в комиссию обратилось 23 человека, изъявивших желание вернуться в Беларусь. На сегодня таких обращений уже более 60, заявили в Генпрокуратуре. Сообщается, что обращения поступают как по электронной почте, так и в специально созданный для этого Telegram-бот комиссии.

Как пояснили в Генпрокуратуре, по итогам сегодняшнего заседания были приняты решения “об информировании ряда граждан” по следующим вопросам:

грозит ли им сейчас административный арест по каким-либо открытым административным делам,

возбуждено ли против них уголовное дело,

фигурируют ли они в качестве подозреваемого или обвиняемого в каком-либо деле,

каков их процессуальный статус по уголовному или административному делу.

В ведомстве подчеркнули, что работа комиссии “направлена на поддержание гражданского согласия, обеспечение реализации конституционных прав и свобод белорусов”.

Напомним, комиссию по возвращению уехавших белорусов создали 6 февраля 2023 года. В ее состав, в числе прочих, вошли работник СТВ Григорий Азаренок, председатель КГБ Иван Тертель, глава МВД Иван Кубраков, председатель “Белорусского союза женщин” Ольга Шпилевская.

Опубликовали состав госкомиссии по возвращению уехавших белорусов

В начале марта Генпрокуратура запустила специальные телеграм-бот и сайт и предупредила, что отправлять обращения можно только до 31 декабря 2023 г. Поданные после этого срока обращения рассматривать не будут.

Генпрокуратура запустила телеграм-бот и сайт для желающих вернуться белорусов