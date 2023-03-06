Генпрокуратура запустила телеграм-бот и сайт для желающих вернуться белорусов

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Опубликовано: 06.03.2023 11:53 , Обновлено: 06.03.2023

Генеральная прокуратура запустила сайт и телеграм-бот для белорусов, которые уехали из страны по политическим мотивам после событий 2020 года, а теперь желают вернуться на родину.

На сайте «Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений» расписаны:

требования к обращениям;

порядок их подачи и сроки рассмотрения;

какие решения принимает Комиссия;

ответы на часто задаваемые вопросы.

Для того, чтобы обратиться в комиссию, можно написать на почту по указанному на сайте адресу или на e-mail. Однако также для желающих вернутся белорусов создали и телеграм-бот Komissia-dom.

Как работает телеграм-бот? Сначала нужно нажать на кнопку “Запустить”, затем “Создать обращение”. Бот предложит ввести фамилию, имя и отчество, а также другие необходимые данные.

К слову, Генпрокуратура разрешила отправлять обращения до 31 декабря 2023 г. Поданные после этого срока обращения рассматривать не будут.

Напомним, текст указа №25 от 6 февраля 2023 года, который создает комиссию по возвращению белорусов опубликовали еще в начале февраля В тексте документа есть и состав комиссии. Например, генпрокурор Андрей Швед, работник СТВ Григорий Азаренок, председатель КГБ Иван Тертель, глава МВД Иван Кубраков и многие другие. Весь список смотрите по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что министр внутренних дел Иван Кубраков в эфире гостелеканала ОНТ рассказал, кто из белорусов за границей, по его мнению, готов вернуться на родину.

Кубраков рассказал, кто из белорусов «готов вернуться» из Польши — «Повыбирали клубнику»